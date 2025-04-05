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中職／千安達陣邁入棒球人生下半季 朱育賢：這是一個過程

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍朱育賢在5局下轟陽春砲，也達成生涯一千安里程碑，隊友高舉雙臂慶賀。記者侯永全／攝影
味全龍朱育賢在5局下轟陽春砲，也達成生涯一千安里程碑，隊友高舉雙臂慶賀。記者侯永全／攝影

中華職棒今天是屬於「千安」的日子，朱育賢在天母棒球場、王威晨在洲際棒球場同日寫紀錄，一人為全壘打、一人為再見安，都超具故事性。朱育賢賽後花了6分鐘發表長文感謝，讓他自己都忍不住說：「我今天話有點多。」

朱育賢賽前累積998安，先在第2局面對李東洺敲安、帶有1分打點，第5局面對游霆崴敲出陽春砲，達陣生涯1000安，他是史上第30位千安締造選手，以全壘打達陣則是史上第二人，跟進張志豪的行列。

朱育賢的百轟在洲際棒球場締造，家人並未到場，這次碰到天母5連戰，他坦言想在這段期間完成，多少有點小壓力。

聽牌後的第一個嗆司太想達成，反而沒打好，再下一次機會降臨，他表示，當時由於比分已經拉開，按照自己的擊球策略放開大膽攻擊，可以攻擊的球就去做攻擊，完成千安，「相信這是一個過程，也是開啟棒球人生下半球季很重要的經歷，我會持續把狀況維持好，去幫助這個球隊。」

今年來到龍隊，他說這裡的小朋友充滿活力，也讓自己燃起剛進職棒的初衷，上去就是享受每次揮擊，表現不好就會自責，「這是每個選手進來職棒的必經過程，希望自己可以一直保有這樣的心情，面對接下來的比賽。」

朱育賢以選秀第七指名跨入職棒，如今完成千安、百轟，一切始料未及，朱育賢也說：「不知道自己可以堅持這麼久，感謝一路上幫助自己的人。」他細數從業餘到職棒幫助過自己的教練，也感謝待過的兩支球隊，「感謝Lamigo、樂天，沒有這九年的經歷，我無法走到今天這一刻。感謝味全球團，在我行使FA後網羅我，葉總也給我滿多空間自己調整，給我滿多機會去展現自己。」

「對不起，我今天話有點多，我剛剛真的有想一下。」朱育賢表示，希望可以讓更多打球的孩子，看到職棒環境越來越好，只要肯努力，不用在意自己的出身夠不夠好。

朱育賢 棒球 王威晨

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