中職／龍隊16安火力爆發之夜 葉總曝王維中瑟瑟發抖

味全龍隊今天以11：3暴打富邦悍將隊，打線敲出16支安打，但火力爆發之夜卻有人隱隱擔憂，總教練葉君璋賽後透露，明天的先發投手王維中緊張問：「為什麼今天打這麼好」。

龍隊今天打線有許多亮點，包括朱育賢以陽春砲解鎖生涯千安，劉俊緯單場3支二壘打，新人曾聖安先以二壘打完成生涯首安，再補上一支三壘打。

葉君璋表示，幾位大家比較關心的打者，今天都有好表現，讓球隊越來越活躍。被問到劉俊緯的表現，葉總表示，「我們對他的打擊一直都滿有期待，過去對他的守備是比較擔憂，尤其是去年硬拉上一軍，但今年守備看起來也是讓我感覺很亮眼。」