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中職／龍隊16安火力爆發之夜 葉總曝王維中瑟瑟發抖

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
曾聖安單場1支二壘打、1支三壘打。記者侯永全／攝影
曾聖安單場1支二壘打、1支三壘打。記者侯永全／攝影

味全龍隊今天以11：3暴打富邦悍將隊，打線敲出16支安打，但火力爆發之夜卻有人隱隱擔憂，總教練葉君璋賽後透露，明天的先發投手王維中緊張問：「為什麼今天打這麼好」。

龍隊今天打線有許多亮點，包括朱育賢以陽春砲解鎖生涯千安，劉俊緯單場3支二壘打，新人曾聖安先以二壘打完成生涯首安，再補上一支三壘打。

葉君璋表示，幾位大家比較關心的打者，今天都有好表現，讓球隊越來越活躍。被問到劉俊緯的表現，葉總表示，「我們對他的打擊一直都滿有期待，過去對他的守備是比較擔憂，尤其是去年硬拉上一軍，但今年守備看起來也是讓我感覺很亮眼。」

龍隊隊史首度拿下開季4連勝，葉君璋先是回應：「我覺得這個倒是還好啦！」隨即爆料王維中很緊張，「維中說為什麼今天打那麼好，因為他明天要先發。」葉總幫他許願，「希望明天也可以盡量打好，繼續維持啦！看起來球隊有一場一場越來越好，希望可以繼續保持下去。」

曾聖安單場1支二壘打、1支三壘打。記者侯永全／攝影
曾聖安單場1支二壘打、1支三壘打。記者侯永全／攝影

味全龍 富邦悍將 朱育賢 王維中 葉君璋

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