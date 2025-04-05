中職／味全龍16安、11分打爆悍將 開季4連勝破隊史紀錄

味全龍隊開季氣勢超強，今天再以11：3擊敗富邦悍將隊，收穫一籮筐，朱育賢以陽春砲破關千安里程碑，菜鳥曾聖安敲出生涯首安。龍隊過去開季最長連勝紀錄為1992年3連勝，今天這一勝入袋，也以4連勝改寫隊史新猷。

悍將由李東洺先發僅撐1.2局，被敲4安打、4次保送，丟掉4分退場。他在首局就碰到危機，面對李凱威、陳子豪分別投出四壞、觸身球保送，郭嚴文的安打攻下龍隊第1分，第2局先保送蔣少宏、被劉俊緯敲二壘打，郭天信安打掃回2分打點，朱育賢的二壘打追加1分，面對陳子豪再出現保送後換投。

龍隊攻勢頻頻，第3局靠2安打、1保送攻占滿壘，郭天信安打再添1分打點，第4局菜鳥曾聖安的生涯首安是一支帶有打點的二壘打，龍隊擴大為7：0領先。

朱育賢5局下錦上添花，敲出陽春砲，完成千安里程碑為聯盟史上第30人，以全壘打達陣則是史上第二人，跟進2020年中信兄弟隊張志豪的行列。

龍隊敲出16支安打，進攻的8個半局只有1局沒有得分，最終暴打11分，徹底擊潰悍將。