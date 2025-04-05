中職／王威晨千安就是再見安 跟進王光輝腳步：對天上的爸爸有交代

中信兄弟、統一獅隊廝殺到延長賽，新人陳冠穎演出強心臟，先在9局上滿壘登板解決林安可，10局上突破僵局讓獅隊空手而歸，10局下王威晨敲出再見安打，幫助兄弟以4：3贏球，這同時也是王威晨生涯千安達陣，成為中職史上最戲劇化的千安。

兩隊在正規9局分數你來我往，面對兄弟洋投黃博多先發，獅隊1局上就靠陳傑憲敲出陽春砲開張分數，但獅隊梅賽斯2局下因2保送釀成得點圈危機，再被高宇杰揮出二壘打、掃回2分打點。

獅隊5局上出現3支安打的串連，邱智呈安打追平戰局，兩出局後輪到陳傑憲，打向二壘方向的平飛球被岳冬華一個精準的跳接收進手套，有趣畫面出現在黃博多、高宇杰投捕也同時跟著跳，陳傑憲眼看自己打得扎實的球被沒收，大氣鼓掌肯定對手美技。

爭議判決出現在5局下，岳東華先敲一壘打，宋晟睿打向三壘方向的滾地球，潘傑楷接球後傳一壘，壘審判決一壘手林子豪腳離開壘包、安全上壘，獅隊提出挑戰未能翻盤，但畫面證據顯然無法說服獅營，讓選手看傻眼、總教練林岳平雙手一攤表達不滿。王威晨在這記判決之後補上安打，一度幫助兄弟以3：2超前戰局。

獅隊6局上靠陳重羽高飛犧牲打送回追平分，兩隊以3：3進入延長賽。陳冠穎成為投手英雄，9局上面對林安可拆掉滿壘炸彈，10局上面對突破僵局力保不失，給了兄弟再見勝的完美舞台。

高宇杰先以高飛犧牲打將跑者推進三壘，邱浩鈞故意四壞保送張志豪、許基宏，面對王威晨，一棒掃出他的單場第3支安打。

王威晨賽前累積997安，一舉達陣千安，跟進父親王光輝（1009安）的成就，成為中職史上第一對都完成千安的父子檔。王威晨賽後激動紅了眼眶，他說情緒在於「覺得對天上的爸爸有一點交代」，他表示：「把這個千安里程碑獻給爸爸，謝謝我的家人。」