中職／艾速特先發7局無失分獲MVP 雄鷹擊退桃猿2連勝

中華職棒台鋼雄鷹隊今天主場迎戰樂天桃猿隊，雄鷹隊洋投艾速特7局無失分優質先發，曾子祐連2戰敲3安，貢獻2分打點，雄鷹終場以4比2拿下主場2連勝。

雄鷹隊昨天起回到主場澄清湖棒球場與樂天桃猿隊交手，昨天靠著張肇元再見安逆轉勝，今天派出洋投艾速特（Eric Stout）先發展現壓制力。

艾速特開賽稍微有狀況，1人出局後被林立敲出安打，林立盜壘失敗後，再被林子偉敲出安打，但接著讓林泓育敲出游擊方向滾地球出局、沒有失分。

艾速特2局上雖先投出保送，但沒讓對手延續攻勢，3到6局僅再被敲出2支安打無失分，7局上再遇到危機，被林泓育敲出安打，1人出局後再被馮健庭敲出安打，但及時回穩化解失分危機。

雄鷹隊1局下曾子祐率先敲出內野安打，2人出局後魔鷹（Steven Moya）安打幫助球隊先馳得點，2局下吳念庭、林家鋐都敲出安打，2人出局後曾子祐適時安打、一棒再添2分。

曾子祐開季前3場比賽沒有敲安，昨天回到主場首戰安打開張，單場敲3安，今天延續手感，單場4打數敲出3支安打、貢獻2分打點；曾昱磬6局下敲出安打、為個人中職生涯首安。

雄鷹隊7局下再起攻勢，紀慶然率先敲出安打，2人出局後王柏融補上安打，送回球隊第4分；桃猿隊前7局打線受制，8局抓準換投時機，林立從雄鷹隊後援投手張誠恩手中敲出2分砲，但攻勢沒有延續吞敗。

雄鷹隊先發投手艾速特今天用89球投7局，被敲出6支安打，投出6次三振、1次四壞保送，無失分，優質先發奪下個人本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。