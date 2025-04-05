中職／朱育賢轟到燒烤席 16顆簽名球加合照換回千安球
朱育賢的生涯重大紀錄之夜，今天在天母棒球場出現，第5局敲出陽春砲解鎖生涯千安，這一轟打到右外野的燒烤席，提出16顆朱育賢簽名球加合照交換。
朱育賢在樂天桃猿（含Lamigo桃猿隊）時期累積994安，本季轉戰龍隊，至今天賽前差距M2。
龍隊今天面對富邦悍將隊，朱育賢先在第2局面對李東洺敲安、帶有1分打點，第5局面對游霆崴敲出陽春砲，達陣生涯1000安，他是史上第30位千安締造選手，以全壘打達陣則是史上第二人，跟進張志豪的行列。
這一支安打送上看台，也代表無法直接回收紀念球，這發陽春砲打到右外野燒烤席，一家人從新竹來台北看球，今天包下兩桌看球，幸運撿到這顆全壘打球，提出以16顆簽名球加合照交換，球團已為朱育賢換回這顆球。
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