聽新聞
0:00 / 0:00
中職／朱育賢陽春砲達陣千安 開轟破關史上第二人跟進張志豪
朱育賢的生涯千安，用全壘打霸氣完成，今天在天母棒球場第5局敲出陽春砲，成為中職史上第30位「1000安俱樂部」成員，以全壘打達陣是史上第二人，跟進中信兄弟隊張志豪的行列；此外，朱育賢完成千安之際穿著龍隊戰袍，則是史上第一人。
朱育賢在樂天桃猿（含Lamigo桃猿隊）時期累積994安，本季轉戰龍隊，至今天賽前差距M2。
龍隊今天面對富邦悍將隊，朱育賢先在第2局面對李東洺敲安、帶有1分打點，第5局面對游霆崴敲出陽春砲，達陣生涯1000安。
朱育賢成為史上第30位千安達陣者，以全壘打完成則是史上第二人，過去唯一一例為2020年5月16日張志豪。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言