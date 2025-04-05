中職／朱育賢陽春砲達陣千安 開轟破關史上第二人跟進張志豪

富邦悍將「啦啦隊AI」李珠珢日前結束今年中職初登場，害羞內向的她在隊友們帶領下玩得超嗨，韓籍學姐南珉貞發文分享兩人互動，直呼要好好照顧學妹。 南珉貞昨天晚上在IG曬出和李珠珢互動的畫面，兩人突然

2025-04-05 14:58