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中職／朱育賢陽春砲達陣千安 開轟破關史上第二人跟進張志豪

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
朱育賢敲出一發陽春砲霸氣完成生涯千安，成為中職史上第30位「1000安俱樂部」成員。記者侯永全／攝影
朱育賢敲出一發陽春砲霸氣完成生涯千安，成為中職史上第30位「1000安俱樂部」成員。記者侯永全／攝影

朱育賢的生涯千安，用全壘打霸氣完成，今天在天母棒球場第5局敲出陽春砲，成為中職史上第30位「1000安俱樂部」成員，以全壘打達陣是史上第二人，跟進中信兄弟隊張志豪的行列；此外，朱育賢完成千安之際穿著龍隊戰袍，則是史上第一人。

朱育賢在樂天桃猿（含Lamigo桃猿隊）時期累積994安，本季轉戰龍隊，至今天賽前差距M2。

龍隊今天面對富邦悍將隊，朱育賢先在第2局面對李東洺敲安、帶有1分打點，第5局面對游霆崴敲出陽春砲，達陣生涯1000安。

朱育賢成為史上第30位千安達陣者，以全壘打完成則是史上第二人，過去唯一一例為2020年5月16日張志豪。

朱育賢敲出一發陽春砲霸氣完成生涯千安，成為中職史上第30位「1000安俱樂部」成員。記者侯永全／攝影
朱育賢敲出一發陽春砲霸氣完成生涯千安，成為中職史上第30位「1000安俱樂部」成員。記者侯永全／攝影

朱育賢敲出一發陽春砲霸氣完成生涯千安，成為中職史上第30位「1000安俱樂部」成員。記者侯永全／攝影
朱育賢敲出一發陽春砲霸氣完成生涯千安，成為中職史上第30位「1000安俱樂部」成員。記者侯永全／攝影

中職 富邦悍將 朱育賢 樂天桃猿

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