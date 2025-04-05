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U18東岸聯盟／高雄市聯隊擊退穀保8連勝奪冠 士氣大增拚玉山盃

中央社／ 台東5日電
高雄市聯隊交手新北市穀保家商，終場由高雄聯隊以8戰全勝之姿勇奪冠軍，球員們開心衝入場內灑水慶祝。圖中央社提供
高雄市聯隊交手新北市穀保家商，終場由高雄聯隊以8戰全勝之姿勇奪冠軍，球員們開心衝入場內灑水慶祝。圖中央社提供

U18東岸聯盟棒球錦標賽今天高雄市聯隊冠軍戰與穀保家商交手，許書誠敲出超前安，率隊以2比1、賽會8戰全勝奪冠；總教練張榮勳表示，對士氣提升有幫助，在玉山盃前會再透過友誼賽培養默契。

高雄市聯隊此次以三民高中為主體，加入高苑工商、普門中學球員組成聯隊參賽，備戰之後的青棒國手選拔賽玉山盃棒球賽，高雄市聯隊預賽5戰全勝，6強複賽擊退羅東高工，今天4強先擊敗新北市聯隊，冠軍戰與穀保家商交手。

高雄市聯隊冠軍戰先發投手傅振閎開賽就有狀況，1局上接連投出四壞保送、被劉承佑敲出安打失掉1分，2人出局一、三壘有人時退場，換上陳昱安臨危受命登板，雖先投出保送讓穀保攻占滿壘，但接著讓打者敲出一壘方向滾地球出局、沒有擴大失分危機。

高雄市聯隊5局下先靠著胡誠恩適時安打送回追平分，6局下王聖恩二壘打、許書誠關鍵時刻安打，幫助球隊送回致勝分。

2025年東岸聯盟U18棒球錦標賽高雄市聯隊5日在冠軍戰以2比1成功擊敗穀保家商，拿下本屆冠軍，頒獎後全隊開心合影留念。圖中央社提供 中央通訊社
2025年東岸聯盟U18棒球錦標賽高雄市聯隊5日在冠軍戰以2比1成功擊敗穀保家商，拿下本屆冠軍，頒獎後全隊開心合影留念。圖中央社提供 中央通訊社

陳昱安中繼投4.1局無失分退場，高雄市聯隊6局換上洪冠宇後援登板，投2局沒再讓穀保拿下分數，替球隊守住勝利，洪冠宇奪下勝投。

高雄市聯隊總教練張榮勳表示，聯隊8戰全勝奪下冠軍，對士氣提升有很大的幫助，之後球員會先回歸母隊，但預計會在5月再聚集球員打友誼賽，希望維持團隊默契。

高雄市聯隊奪冠，賽會最有價值球員（MVP）是在4強賽投出完封勝的投手蘇嵐鴻，穀保家商拿下亞軍，季軍由台東體中白隊與新北市聯隊並列。

玉山盃 穀保家商

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