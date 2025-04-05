U18東岸聯盟／高雄市聯隊擊退穀保8連勝奪冠 士氣大增拚玉山盃
U18東岸聯盟棒球錦標賽今天高雄市聯隊冠軍戰與穀保家商交手，許書誠敲出超前安，率隊以2比1、賽會8戰全勝奪冠；總教練張榮勳表示，對士氣提升有幫助，在玉山盃前會再透過友誼賽培養默契。
高雄市聯隊此次以三民高中為主體，加入高苑工商、普門中學球員組成聯隊參賽，備戰之後的青棒國手選拔賽玉山盃棒球賽，高雄市聯隊預賽5戰全勝，6強複賽擊退羅東高工，今天4強先擊敗新北市聯隊，冠軍戰與穀保家商交手。
高雄市聯隊冠軍戰先發投手傅振閎開賽就有狀況，1局上接連投出四壞保送、被劉承佑敲出安打失掉1分，2人出局一、三壘有人時退場，換上陳昱安臨危受命登板，雖先投出保送讓穀保攻占滿壘，但接著讓打者敲出一壘方向滾地球出局、沒有擴大失分危機。
高雄市聯隊5局下先靠著胡誠恩適時安打送回追平分，6局下王聖恩二壘打、許書誠關鍵時刻安打，幫助球隊送回致勝分。
陳昱安中繼投4.1局無失分退場，高雄市聯隊6局換上洪冠宇後援登板，投2局沒再讓穀保拿下分數，替球隊守住勝利，洪冠宇奪下勝投。
高雄市聯隊總教練張榮勳表示，聯隊8戰全勝奪下冠軍，對士氣提升有很大的幫助，之後球員會先回歸母隊，但預計會在5月再聚集球員打友誼賽，希望維持團隊默契。
高雄市聯隊奪冠，賽會最有價值球員（MVP）是在4強賽投出完封勝的投手蘇嵐鴻，穀保家商拿下亞軍，季軍由台東體中白隊與新北市聯隊並列。
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