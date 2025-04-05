日職／養樂多名將山田哲人300轟出爐 史上第46人達標

東京養樂多燕子隊內野手山田哲人在今天明治神宮球場對戰中日龍的比賽中，敲出本季首支安打，且是以一發全壘打的方式華麗開張，不僅幫助球隊先馳得點，更正式達成生涯300轟里程碑，成為日本職棒史上第46位達成此項紀錄的球員。

山田哲人此戰擔任先發第五棒、二壘手，在第二局無人出局二壘有人時，面對中日投手松葉貴大的內角滑球，乾淨俐落地將球掃出左外野；全壘打的瞬間毫無懸念，外野手甚至沒有移動，球高高劃出一道美麗弧線飛入左外野觀眾席，引爆主場觀眾的熱烈歡呼。

山田本季開局並不順利，3月1日與巨人隊的熱身賽中不慎脫臼左手中指，導致開季報到延遲，經過二軍復健後於4月2日對廣島鯉魚的比賽中重返一軍。但復出後前8個打席皆未敲安，直到這一棒才終於開張，而且還是意義非凡的致勝全壘打。

現年31歲的山田哲人，2010年從大阪名門履正社高校以第一指名加盟養樂多隊，並在2012年8月10日對巨人隊時從內海哲也手中敲出生涯首轟。

山田哲人在2015年曾以38轟奪得全壘打王頭銜，職業生涯至今已連續11年達成雙位數全壘打紀錄，5度單季超過30轟，其中4次達成「30轟30盜」。經歷15個球季後，終於達成生涯第300轟的重大里程碑。