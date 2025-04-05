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中職／賴智垣連2場中繼出狀況 陳金鋒：需更勇敢一點

中央社／ 台北5日電
中華職棒富邦悍將投手賴智垣。圖／富邦悍將提供
中華職棒富邦悍將投手賴智垣。圖／富邦悍將提供

中職富邦悍將投手賴智垣昨天登板中繼出狀況，悍將教頭陳金鋒表示，賴智垣是心理層面還要調整，盼再勇敢一點；賴智垣表示，昨天沒有完成任務很抱歉，但不會因此否定自己。

悍將昨天與味全龍交手的賽事，7局下僅1分領先時，賴智垣在滿壘、1出局時登板接手拆彈任務，不過出現暴投奉送追平分後，再被劉基鴻敲超前安打後退場。賴智垣在2日賽事對上中信兄弟時，也是1個人次都沒有解決，被敲2支安打、投2次保送。

賴智垣今天被下放二軍，悍將總教練陳金鋒今天表示，賴智垣有很好的速度，球跑的位置不錯，「不過練習跟比賽不同，好的東西怎麼帶去場內，面對狀況怎麼去控制，是他自己要去突破的地方，心理層面影響比較大，希望他勇敢一點去投球。」

賴智垣表示，這2場其實狀況都還不錯，「只是上場沒有把教練給我的任務勝任好，自己覺得滿抱歉的。」賴智垣指出，其實從熱身賽就知道自己調整得還不錯，「到季賽之後壓力大家一定都會有，可能太急著想要證明自己，忘記一些熱身賽做的東西。」

在昨天退場之後，賴智垣表示，「當下覺得沒有把自己任務完成，讓後面牛棚比較辛苦，自己那關Miss了，其他人表現都很好，是比較自責的點。」不過賴智垣也提到，有告訴自己過了之後就是新的一天，「球季剛開始，不用因為這2場比賽否定自己。」

牛棚 陳金鋒

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