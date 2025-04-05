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中職／「奕」家人天母觀戰有原因 張奕：我兒子想看吉力吉撈

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊先發投手張奕。本報資料照片
富邦悍將隊先發投手張奕。本報資料照片

富邦悍將隊投手張奕本季有家人相伴，2日的比賽老婆帶著3個孩子到新莊棒球場看他的初先發，一家人今天也到天母棒球場觀戰有原因，張奕笑說：「因為我兒子很喜歡吉力吉撈，他想看吉力吉撈比賽。」

張奕去年隻身回到台灣，住在球隊宿舍，今年把老婆、小孩都接到台灣一起生活，考量小朋友要上日僑學校，也希望老婆在台灣的新生活可以更容易融入一些，最後選定的租屋處在距離天母棒球場車程5分鐘的地方，但他也透露這只是暫時的計畫，之後還是會搬到新莊。

下班後回到有人在等的房子裡，張奕說最大的差異就是飲食，在日本時，老婆就會幫他注意健康食譜，現在有她幫忙照料；此外，去年出生的女兒，張奕還在認識她的階段，「我現在還沒辦法抱她，可能不常見面，和我還不熟，但昨天有比較敢接近我、和我玩一下，這樣我就很開心了。」

張奕在新莊棒球場的初先發，繳出5.1局投球內容不俗，家人也都在場見證，他笑說，他們今天也來到天母棒球場，除了因為離家不遠，還有因為兒子在12強期間成為吉力吉撈的粉絲，想看他的比賽。

兒子的中文能力，透過應援曲大有長進，張奕說：「他現在看比賽都知道誰是誰，不管哪隊，只要有去打12強都知道，聽應援曲都知道是誰的。」

吉力吉撈 張奕 棒球

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