中職／郭天信自嘲法為曾聖安紓壓 看他「打」廣告吐槽：差那麼遠～

味全龍隊新秀外野手曾聖安尚在等待解鎖首安，身邊時常可見的身影是郭天信，對於晉升學長、真「天哥」沒有太大不習慣，他笑說：「只是覺得時間過好快，一眨眼就第六年了。」他懂曾聖安在外界高度關注下的壓力，用最實際的方式為他紓壓，「我就用我的經驗跟他講，我那時打到第4場、第12個打席才有安打。」

曾聖安以菜鳥之姿進入開季一軍名單，加上來自總教練葉君璋、打擊教練克魯茲的各種高度讚揚，都讓他還沒「開箱」就聚集高度關注。

隨時可見郭天信在一旁對曾聖安提點的身影，當年菜鳥、如今已是外野「學長」，他對此則解釋，因為天母棒球場算是相當特別的球場，像是風向看旗子不準，所以盡量把自己知道的告訴他。

「他壓力一定很大，」郭天信說，以前學長告訴他們，不用自己扛起壓力，不管幾歲，大家一起扛，現在他也這樣傳授學弟。

除此之外，他還有自己專屬的經驗談可以分享，「大家也都知道他打擊能力很好，到現在還沒有安打，他可能會比較急，就和我們那時一樣，我就用我的經驗跟他講，我都打到第4場、第12個打數才打安打，你急什麼。」

曾聖安昨天9局上面對董子恩掃向右外野界外區的球飛撲未能接進手套，捶了牆上的林鳳營廣告一下，鬥志令人印象深刻。郭天信對此則忍不住先吐槽：「那個差那個遠！」但他表示，這是好事，撲過才知道身體極限在哪，「我覺得就和我剛開始在一軍時很像，需要時間去解讀比賽，有時候不應該拚，其實我到現在還是在學習這些東西，衝是好事，但不要衝過頭。」