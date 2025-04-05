快訊

韓留學生西門町遭砍濺血 發文嘆「無法相信」：以為台灣治安良好

中職／郭天信自嘲法為曾聖安紓壓 看他「打」廣告吐槽：差那麼遠～

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊郭天信。本報資料照片
味全龍隊郭天信。本報資料照片

味全龍隊新秀外野手曾聖安尚在等待解鎖首安，身邊時常可見的身影是郭天信，對於晉升學長、真「天哥」沒有太大不習慣，他笑說：「只是覺得時間過好快，一眨眼就第六年了。」他懂曾聖安在外界高度關注下的壓力，用最實際的方式為他紓壓，「我就用我的經驗跟他講，我那時打到第4場、第12個打席才有安打。」

曾聖安以菜鳥之姿進入開季一軍名單，加上來自總教練葉君璋、打擊教練克魯茲的各種高度讚揚，都讓他還沒「開箱」就聚集高度關注。

隨時可見郭天信在一旁對曾聖安提點的身影，當年菜鳥、如今已是外野「學長」，他對此則解釋，因為天母棒球場算是相當特別的球場，像是風向看旗子不準，所以盡量把自己知道的告訴他。

「他壓力一定很大，」郭天信說，以前學長告訴他們，不用自己扛起壓力，不管幾歲，大家一起扛，現在他也這樣傳授學弟。

除此之外，他還有自己專屬的經驗談可以分享，「大家也都知道他打擊能力很好，到現在還沒有安打，他可能會比較急，就和我們那時一樣，我就用我的經驗跟他講，我都打到第4場、第12個打數才打安打，你急什麼。」

曾聖安昨天9局上面對董子恩掃向右外野界外區的球飛撲未能接進手套，捶了牆上的林鳳營廣告一下，鬥志令人印象深刻。郭天信對此則忍不住先吐槽：「那個差那個遠！」但他表示，這是好事，撲過才知道身體極限在哪，「我覺得就和我剛開始在一軍時很像，需要時間去解讀比賽，有時候不應該拚，其實我到現在還是在學習這些東西，衝是好事，但不要衝過頭。」

味全龍 郭天信

延伸閱讀

中職／2「混血龍將」千安在即 葉總預測「純血」第一人是李凱威

中職／龍聖初登板讓雄鷹開季3連敗 曾聖安隊史最年輕先發野手

中職／味全龍第1指名曾聖安生涯初亮相 教練團期望高

中職／我要全部！悍將面子裡子雙贏 打爆兄弟「新莊城堡」開門紅

相關新聞

中職／張育成拉到脖子不是第一次 自曝在MLB還這樣開轟過

富邦悍將隊今天在天母棒球場面對味全龍隊，總教練陳金鋒賽前表示，張育成仍有不舒服將持續缺陣；張育成還原受傷經過，其實是在3...

中職／帶李珠珢玩「想起親妹妹」南珉貞：希望和我找到幸福

富邦悍將「啦啦隊AI」李珠珢日前結束今年中職初登場，害羞內向的她在隊友們帶領下玩得超嗨，韓籍學姐南珉貞發文分享兩人互動，直呼要好好照顧學妹。 南珉貞昨天晚上在IG曬出和李珠珢互動的畫面，兩人突然

中職／2「混血龍將」千安在即 葉總預測「純血」第一人是李凱威

味全龍隊一開季就將迎接兩項重大個人里程碑，朱育賢998安、陳子豪991安，將是史上第一位、第二位完成千安之際穿著龍隊戰袍...

中職／味全龍開季前4場不同洋投先發 前35年歷史僅發生1例

味全龍隊開季3連勝，3位洋投全數繳出6局以上優質先發，挑戰4連勝的戰役推出「本土洋將」伍鐸面對富邦悍將隊，這是中職史上第...

中職／郭天信自嘲法為曾聖安紓壓 看他「打」廣告吐槽：差那麼遠～

味全龍隊新秀外野手曾聖安尚在等待解鎖首安，身邊時常可見的身影是郭天信，對於晉升學長、真「天哥」沒有太大不習慣，他笑說：「...

U18東岸聯盟／蘇嵐鴻玩球速差壓勁敵 無四死球完封勝

U18東岸聯盟棒球賽高雄市聯隊投手蘇嵐鴻4強扛先發重責，大曲球與直球速差逾30公里擾亂打者，對新北市聯隊7局無四死球完封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。