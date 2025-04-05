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韓留學生西門町遭砍濺血 發文嘆「無法相信」：以為台灣治安良好

中職／張育成拉到脖子不是第一次 自曝在MLB還這樣開轟過

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
張育成。本報資料照片
張育成。本報資料照片

富邦悍將隊今天在天母棒球場面對味全龍隊，總教練陳金鋒賽前表示，張育成仍有不舒服將持續缺陣；張育成還原受傷經過，其實是在3日賽前熱身時拉到，隨著天氣變冷感覺變嚴重，在春訓時喊話的「出賽124場」全勤目標早早確定無緣達成，讓張育成也說「滿自責的」。

陳金鋒前一天透露的傷情為「落枕」，外界以為是睡覺時拉到，張育成澄清並非如此，「對羅戈那場賽前練習前的熱身弄到，前兩打席想說還好，可能天氣變冷就變嚴重。」他該役在後兩打席都吞下三振。

張育成透露，之前在美國春訓時也有碰到一模一樣的狀況，「那時比較嚴重，休了一個禮拜，最好笑的是那場打全壘打，打完那場和教練說真的不行了，然後就下小聯盟。」被問到是否有和鋒總說，自己在脖子拉到的情況下打過全壘打，他笑答：「還是不要好了，那天2K欸！」

張育成今天未先發，但傷勢對於守備影響較小，他也表達若守備需要他可以上場。

意外的是，張育成春訓喊出「出賽124場」目標，意即例行賽120場全勤加總冠軍賽4場，如今提前破局，他也說：「無法全勤滿自責的，希望趕快好，明天可以先發。老天的安排吧！想辦法照顧好自己的身體，下次不要拉到。」

富邦悍將 張育成 陳金鋒

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