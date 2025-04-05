中職／帶李珠珢玩「想起親妹妹」南珉貞：希望和我找到幸福

富邦悍將「啦啦隊AI」李珠珢日前結束今年中職初登場，害羞內向的她在隊友們帶領下玩得超嗨，韓籍學姐南珉貞發文分享兩人互動，直呼要好好照顧學妹。

南珉貞昨天晚上在IG曬出和李珠珢互動的畫面，兩人突然撩下棒球外套露出美肩，讓觀眾們大飽眼福，隊友看起來也相當驚訝。從畫面可見，兩人緊緊貼在一起，就像姐姐帶著妹妹在城堡內玩樂。

南珉貞也感性表示：「富邦公主們，我的任務是照顧珠珢寶寶，想起了我妹妹，想好好照顧她，希望妳也和我一起在這裏找到幸福，歡迎光臨，珠珢寶貝」。

貼文一出，網友們紛紛表示，「大公主照顧小公主」、「有妳們好幸福」、「看到珉貞抱住珠珢輕拍時，真的好暖好感動呀」、「珉貞真的是最有愛的姐姐了」、「希望幸福一直在妳們身邊」。