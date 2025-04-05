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中職／2「混血龍將」千安在即 葉總預測「純血」第一人是李凱威

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊李凱威。記者余承翰／攝影
味全龍隊李凱威。記者余承翰／攝影

味全龍隊一開季就將迎接兩項重大個人里程碑，朱育賢998安、陳子豪991安，將是史上第一位、第二位完成千安之際穿著龍隊戰袍的選手。至於誰會是「純血龍將」千安第一人？總教練葉君璋將一票投給李凱威

龍隊隊史從職棒元年到1999年完成三連霸後落幕，當時隊內累積最多生涯安打的選手是陳金茂787安，並未觸及千安；「二代龍」在2021年升上一軍，這批年輕龍軍以李凱威491安最多，接下來為郭天信485安、劉基鴻416安。

誰會在第一位完成千安的「純血龍將」？葉君璋想了一下認為，「我覺得凱威應該機會比較高吧！棒次前面，又都穩定出賽，身體狀況都保持很好，幾乎每場都可以上場。」另一位看好選手，他認為是劉基鴻，但預期還是李凱威的進度會快一點。

中職本季還有其他有機會在本季完成千安的打者，中信兄弟隊王威晨997安已近在眼前，樂天桃猿隊林立857安也有一搏機會。

劉基鴻 李凱威 樂天桃猿

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