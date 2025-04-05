U18東岸聯盟／許書誠打擊有表現 對游擊守備有信心

U18東岸聯盟棒球賽高雄市聯隊許書誠潛力被看好，今天在4強2安1打點，助隊以3比0擊敗新北市聯隊、晉級冠軍戰；許書誠從金門到高雄打球，對守備傳球有信心、目標挑戰旅外。

東岸聯盟棒球錦標賽4強高雄市聯隊今天與新北市聯隊交手，高雄市聯隊高二許書誠先發守游擊、打8棒，4局球隊1分領先、得點圈有人時，適時安打替球隊多添1分保險分，6局上再敲出個人單場第2支安打，單場2安1打點。

高雄市聯隊教練莊志偉表示，許書誠守備穩定性好，現在才高二、未來性備受看好，也提到次此盃賽打擊方面都有正常發揮。

許書誠首度被選入聯隊直言氣氛很好，大家實力都不錯，此次盃賽前幾場狀況沒有很好，隊友、教練一直鼓勵他放開打、感覺有越打越好。

許書誠來自金門，會開始打球是因為小時候在公園玩，看到旁邊棒球場有少棒隊在練球，覺得很有趣，主動在小學三年級加入球隊，少棒、青少棒守備位置是投手、游擊手，高中以游擊位置為主，對於守備很有信心、特別是傳球臂力。

許書誠身高186公分，被問起這樣的身高在游擊防區有什麼優勢，他笑說，可能是手長腳長可以撈到球，打擊方面也有中長程實力，目前高中正式賽敲過2轟，高中目標不要受傷、希望可以拚旅外機會。