快訊

川普對等關稅保健食品「海嘯第一排」 業者苦笑：好像不降也不行

川普關稅大刀…賴總統終露面高舉「至少我們還有音樂」她怒轟：在躲什麼？

U18東岸聯盟／許書誠打擊有表現 對游擊守備有信心

中央社／ 台東5日電
U18東岸聯盟棒球賽高雄市聯隊許書誠（圖）潛力被看好，5日在4強賽2安1打點，助隊以3比0擊敗新北市聯隊，晉級冠軍戰。 中央社
U18東岸聯盟棒球賽高雄市聯隊許書誠（圖）潛力被看好，5日在4強賽2安1打點，助隊以3比0擊敗新北市聯隊，晉級冠軍戰。 中央社

U18東岸聯盟棒球賽高雄市聯隊許書誠潛力被看好，今天在4強2安1打點，助隊以3比0擊敗新北市聯隊、晉級冠軍戰；許書誠從金門到高雄打球，對守備傳球有信心、目標挑戰旅外。

東岸聯盟棒球錦標賽4強高雄市聯隊今天與新北市聯隊交手，高雄市聯隊高二許書誠先發守游擊、打8棒，4局球隊1分領先、得點圈有人時，適時安打替球隊多添1分保險分，6局上再敲出個人單場第2支安打，單場2安1打點。

高雄市聯隊教練莊志偉表示，許書誠守備穩定性好，現在才高二、未來性備受看好，也提到次此盃賽打擊方面都有正常發揮。

許書誠首度被選入聯隊直言氣氛很好，大家實力都不錯，此次盃賽前幾場狀況沒有很好，隊友、教練一直鼓勵他放開打、感覺有越打越好。

許書誠來自金門，會開始打球是因為小時候在公園玩，看到旁邊棒球場有少棒隊在練球，覺得很有趣，主動在小學三年級加入球隊，少棒、青少棒守備位置是投手、游擊手，高中以游擊位置為主，對於守備很有信心、特別是傳球臂力。

許書誠身高186公分，被問起這樣的身高在游擊防區有什麼優勢，他笑說，可能是手長腳長可以撈到球，打擊方面也有中長程實力，目前高中正式賽敲過2轟，高中目標不要受傷、希望可以拚旅外機會。

延伸閱讀

U18東岸聯盟／蘇嵐鴻玩球速差壓勁敵 無四死球完封勝

U18東岸聯盟／許庭愷先發6局好投 指叉變速壓制穀保

U18東岸聯盟／東體白並列季軍 教頭勉：辣椒雖小會辣就好

U18東岸聯盟／邵安茂發揮比宋嘉翔同期佳 助穀保晉冠軍戰

相關新聞

中職／「奕」家人天母觀戰有原因 張奕：我兒子想看吉力吉撈

富邦悍將隊投手張奕本季有家人相伴，2日的比賽老婆帶著3個孩子到新莊棒球場看他的初先發，一家人今天也到天母棒球場觀戰有原因...

中職／張育成拉到脖子不是第一次 自曝在MLB還這樣開轟過

富邦悍將隊今天在天母棒球場面對味全龍隊，總教練陳金鋒賽前表示，張育成仍有不舒服將持續缺陣；張育成還原受傷經過，其實是在3...

中職／郭天信自嘲法為曾聖安紓壓 看他「打」廣告吐槽：差那麼遠～

味全龍隊新秀外野手曾聖安尚在等待解鎖首安，身邊時常可見的身影是郭天信，對於晉升學長、真「天哥」沒有太大不習慣，他笑說：「...

中職／帶李珠珢玩「想起親妹妹」南珉貞：希望和我找到幸福

富邦悍將「啦啦隊AI」李珠珢日前結束今年中職初登場，害羞內向的她在隊友們帶領下玩得超嗨，韓籍學姐南珉貞發文分享兩人互動，直呼要好好照顧學妹。 南珉貞昨天晚上在IG曬出和李珠珢互動的畫面，兩人突然

中職／2「混血龍將」千安在即 葉總預測「純血」第一人是李凱威

味全龍隊一開季就將迎接兩項重大個人里程碑，朱育賢998安、陳子豪991安，將是史上第一位、第二位完成千安之際穿著龍隊戰袍...

中職／味全龍開季前4場不同洋投先發 前35年歷史僅發生1例

味全龍隊開季3連勝，3位洋投全數繳出6局以上優質先發，挑戰4連勝的戰役推出「本土洋將」伍鐸面對富邦悍將隊，這是中職史上第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。