U18東岸聯盟／邵安茂發揮比宋嘉翔同期佳 助穀保晉冠軍戰

U18東岸聯盟棒球賽穀保家商高一捕手邵安茂替補上場，7局上敲出二壘打，穀保以4比2擊敗台東體中白隊晉冠軍戰；總教練楊孝承給高評價，直言邵安茂攻守能力甚至比宋嘉翔同期更佳。

東岸聯盟棒球錦標賽4強賽穀保家商與東體白隊交手，兩隊戰況緊咬，6局打完穀保家商1比2落後，7局上靠著保送上壘，邵安茂兩度執行短打戰術沒有成功，之後敲出二壘打推進，穀保靠著滾地球、盜壘、羅師騁關鍵安打、一棒送回2分超前。

邵安茂才高一，但潛力備受看好，今天6局下替補上場蹲捕，7局上打擊馬上就有表現，單場1安、跑回1得分。

穀保總教練楊孝承表示，邵安茂那支深遠的安打很重要，無論打擊、守備都跟同期的穀保學長宋嘉翔很像，「甚至比同期的宋嘉翔更好」，也透露邵安茂剛進到穀保還應不適應壓力、一度練到哭，但成長很多。

楊孝承表示，邵安茂捕手基本功好，該具備的能力都有，打擊方面也有中長程打擊能力，是球隊積極培養的戰力。

邵安茂表示，之前雖然也有出賽機會，但4強這麼關鍵的局面上場是首次，關鍵時刻多少有點緊張，但也很興奮，很開心7局有打出1支安打。

邵安茂國小是內野手，國中因為球隊缺捕手自請嘗試，「覺得捕手很好玩、穿全套的護具很帥」，自評捕手各方面能力算普通，但對場上與投手溝通、安撫投手情緒有信心。

邵安茂自曝剛升上高中不太適應，某次友誼賽守備、打擊表現都不好，從下場開始一路哭到睡著，隔天眼睛都水腫了，但隊友也都有一直安慰他，高中階段也希望再加強爆發力。

對於教練拿他跟學長宋嘉翔比，邵安茂直言宋嘉翔是偶像，一直有在關注他，但還沒有機會與宋嘉翔有互動。