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中職／味全龍開季前4場不同洋投先發 前35年歷史僅發生1例

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
伍鐸。聯合報系資料照
伍鐸。聯合報系資料照

味全龍隊開季3連勝，3位洋投全數繳出6局以上優質先發，挑戰4連勝的戰役推出「本土洋將」伍鐸面對富邦悍將隊，這是中職史上第二次球隊開季前4戰都由不同洋投先發，此前唯一一例為2010年La New熊隊。

中職曾經歷「洋將海」的年代，最狂的1998、99年每隊可登錄12位外籍球員，每場最多使用8人、同時上場3人，開季連續洋投先發場次紀錄正是在這個年代誕生，1998年的味全龍、興農牛隊全季105場比賽都是洋投先發，但並未開季前4場為不同洋投。

2000年起洋將名額縮編，此後的開季最長連續洋投先發場次紀錄為5場，包括2004年兄弟象、2010年La New熊、2018年中信兄弟隊，連4場則有2017年Lamigo桃猿隊，上述4隊有3次第1場、第4場先發投手同一人，僅2010年La New熊隊依序推派雷克斯、銳、梅森、派克，第5場再輪回雷克斯，該年的洋將規定也是史上獨特，為2000年後唯一一季准許一軍同時登錄4位洋將。

伍鐸累積滿9年一軍年資，儘管身分認定仍是洋將，但今年起不再占外籍選手名額，也讓龍隊衝破限制，不需玩風火輪，就能開季前4場都推出不同洋投。

中職 伍鐸 味全龍

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