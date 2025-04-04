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中職／中信兄弟主場首戰奪勝 盧秀燕開球加碼送日本紀念球

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中信兄弟今晚迎來洲際主場首戰，由台中市長盧秀燕任開球嘉賓。圖／台中市政府提供
中信兄弟今晚迎來洲際主場首戰，由台中市長盧秀燕任開球嘉賓。圖／台中市政府提供

中華職棒36年例行賽熱烈開打，中信兄弟今晚迎來洲際主場首戰，由台中市長盧秀燕任開球嘉賓，最終中信兄弟拿下勝利。「盡情享受比賽！」盧秀燕恭喜中信兄弟，預祝挑戰總冠軍二連霸，她更準備在日本考察時帶回的「讀賣巨人東京紀念球」送給幸運球迷。

台中市政府表示，盧秀燕日前到日本東京巨蛋交流時，特別帶回了「讀賣巨人東京紀念球」要送給愛棒球、挺台中的球迷，即日起至4月6日晚上12時，到市長臉書按讚，留言寫下對中信兄弟的應援小語，有機會可以得到紀念球，得獎名單4月7日下午5時公布。

盧秀燕賽前在運動局長游志祥陪同下至球隊休息區為球員打氣，致贈東泉辣椒醬口味的太陽餅禮盒及運動營養補給品，並關心球員練習及備戰狀況。今天適逢兒童節，她更準備新生禮送給近期喜獲新生兒的球員們，盼選手積極奮戰之餘，也兼顧家庭生活。

盧秀燕表示，中信兄弟是台中的地主隊，更是台中之光，她每年在例行賽開幕與總冠軍賽前，都會親自到球場為球員打氣，也會在比賽期間化身球迷，與市民一起在球場或府前廣場觀賽、為球隊吶喊。今天是中信兄弟洲際主場首賽，身為地主市長當然要到場為球隊加油打氣，恭喜中信兄弟今晚2比0擊敗統一獅拿下勝利。

中華職棒36年例行賽熱烈開打，中信兄弟今晚迎來洲際主場首戰。圖／台中市政府提供
中華職棒36年例行賽熱烈開打，中信兄弟今晚迎來洲際主場首戰。圖／台中市政府提供
中信兄弟今晚迎來洲際主場首戰，台中市長盧秀燕（左二）恭喜中信兄弟今晚旗開得勝。圖／台中市政府提供
中信兄弟今晚迎來洲際主場首戰，台中市長盧秀燕（左二）恭喜中信兄弟今晚旗開得勝。圖／台中市政府提供
中信兄弟今晚迎來洲際主場首戰，由台中市長盧秀燕任開球嘉賓。圖／台中市政府提供
中信兄弟今晚迎來洲際主場首戰，由台中市長盧秀燕任開球嘉賓。圖／台中市政府提供

中信 兄弟 盧秀燕

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