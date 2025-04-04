中職／中信兄弟主場首戰奪勝 盧秀燕開球加碼送日本紀念球

中華職棒36年例行賽熱烈開打，中信兄弟今晚迎來洲際主場首戰，由台中市長盧秀燕任開球嘉賓，最終中信兄弟拿下勝利。「盡情享受比賽！」盧秀燕恭喜中信兄弟，預祝挑戰總冠軍二連霸，她更準備在日本考察時帶回的「讀賣巨人東京紀念球」送給幸運球迷。

台中市政府表示，盧秀燕日前到日本東京巨蛋交流時，特別帶回了「讀賣巨人東京紀念球」要送給愛棒球、挺台中的球迷，即日起至4月6日晚上12時，到市長臉書按讚，留言寫下對中信兄弟的應援小語，有機會可以得到紀念球，得獎名單4月7日下午5時公布。

盧秀燕賽前在運動局長游志祥陪同下至球隊休息區為球員打氣，致贈東泉辣椒醬口味的太陽餅禮盒及運動營養補給品，並關心球員練習及備戰狀況。今天適逢兒童節，她更準備新生禮送給近期喜獲新生兒的球員們，盼選手積極奮戰之餘，也兼顧家庭生活。