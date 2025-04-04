中職／當MVP幫年輕球員討拍 張志豪解釋：鼓勵是難的

中信兄弟隊「老爹」張志豪本季首度出賽就當英雄，敲出超前陽春砲、包辦2打點，還有美技演出，當選單場MVP的他賽後向球迷喊話，在球員低潮時多給予鼓勵，「當我明天或許三振了、失誤了，也需要你們這樣的吶喊聲。」

兄弟先前吞下2連敗、開季1勝3敗，但今天由張志豪在5局下陽春砲打破僵局、6局下滿壘選到保送擠回1分，以2：0擊敗開季4連勝的統一獅隊。

張志豪賽後站上MVP頒獎台時主動想跟球迷們說說話，「開始跟結束總是最難的，我們一開始沒有打得很好，我們一起努力。」

張志豪一方面說球迷吶喊聲很吵，但自己卻很喜歡，雖然今天拿下MVP，但不代表明天能一樣好，在低潮的時候更需要球迷的吶喊聲，「也要給我們的學弟，好嗎？」

雖然近期年輕選手表現不理想，張志豪幫忙說話：「學弟們也經歷很多大賽，我們就慢熱型的你們要習慣，我已經習慣了。」

「責怪一個人很快、很簡單。」張志豪賽後受訪時也解釋自己向球迷喊話的原因，「鼓勵是難的，但每個人都希望被鼓勵，想要跟球迷說，真的講（鼓勵）出來也不難。」

總教練平野惠一則表示，張志豪一直跟自己說，他已經準備好、隨時可以上場，今天老將、學長們的示範，在球隊2連敗時幫了一把，「像是陳俊秀也拚命完成雙殺、王威晨每個Play賣命，詹子賢也是。」

平野惠一也點名捕手高宇杰在外界看不到的地方默默努力，苦練打擊，「年輕選手先前有些鬆散，他們是很好的示範，相信年輕球員看到之後，明天也會表現很好。」

張志豪也希望年輕球員能夠放得更開，「他們需要輔助的時候，我們幫忙一下，球季還很長，不要一開始就綁手綁腳的。」

張志豪今天首打席打得深遠但沒飛出牆，當下還懷疑了一下自已是不是沒準備好，後來第2打席敲安、第3打席開轟，讓他笑說：「我想是好的，那一球是內角高，沒辦法設定，完全是身體反應。」