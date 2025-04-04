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中職／呼喊張志豪MVP！德保拉8局好投點單：想喝星巴克

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊先發投手德保拉。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手德保拉。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟張志豪今天不僅開轟幫忙打下勝利，守備上也有美技演出，讓先發投手德保拉直呼「MVP！」也順便點起明天的飲料單，想要單場MVP請喝星巴克的咖啡。

兄弟今天以2：0擊敗統一獅隊，終止2連敗，張志豪在5局下敲出陽春砲、6局下保送擠回1打點，而德保拉則有8局無失分演出，兩人都是MVP等級演出，德保拉看到張志豪在9局上全壘打牆邊的接殺後認定MVP是張志豪。

「張志豪就是MVP。」德保拉賽後笑著呼籲，很久沒喝到張志豪請的飲料，「明天喝星巴克。」張志豪則笑說，下一次MVP再交給德保拉，不過自己今天幫他接了很多球，「他應該請我喝吧？」

德保拉開季前兩場都對上獅隊，開幕戰5.1局被敲10支安打，丟掉5分承擔敗投，今天則是8局被敲7支安打沒有失分，拿下本季首勝。

被問到兩場之間的差異，德保拉先說：「上一場有失分，這一場沒有。」隨後認真回應，「比賽就是每一場去調整，上一場沒有調整好，今天有好好調整，都能保持球數領先。」

投完7局德保拉其實已經用了80球，也完成先發該有的責任，但他跟投手教練討論後決定續投，「先發投手都希望投越久越好，讓球隊的球季能夠走得更久。」那如果要挑戰完投完封呢？德保拉笑說：「那也不用，就是做好我的工作。」

中信兄弟 張志豪 德保拉 統一獅

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