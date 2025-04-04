中職／張志豪開轟加演2美技 兄弟斬斷獅隊4連勝
昨天遭到完封的中信兄弟隊今天回到洲際主場，本季首次出賽的張志豪敲出陽春砲、保送擠回1分，包辦全部打點，先發投手德保拉更是8局無失分演出，與呂彥青攜手反完封對手，以2：0終止2連敗，也斬斷統一獅隊的開季4連勝。
張志豪今天扛起開路先鋒，先在4局上展現守備功力，林培緯敲出右外野安打後，林子豪搶攻本壘，卻遭張志豪精準長傳美技助殺，阻止獅隊先馳得點，9局上更是在全壘打牆頭完成接殺。
5局下，張志豪則從布雷克手中擊出右外野方向全壘打，一發陽春砲幫助中信兄弟先馳得點，6局下又在滿壘時選到保送，幫助兄弟拿下第2分。
兄弟先發投手德保拉封鎖獅隊打線，以94球投完8局，被敲出7支安打但就是沒失分，另有3次三振、1次四壞保送。
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