中職／張志豪開轟加演2美技 兄弟斬斷獅隊4連勝

昨天遭到完封的中信兄弟隊今天回到洲際主場，本季首次出賽的張志豪敲出陽春砲、保送擠回1分，包辦全部打點，先發投手德保拉更是8局無失分演出，與呂彥青攜手反完封對手，以2：0終止2連敗，也斬斷統一獅隊的開季4連勝。

張志豪今天扛起開路先鋒，先在4局上展現守備功力，林培緯敲出右外野安打後，林子豪搶攻本壘，卻遭張志豪精準長傳美技助殺，阻止獅隊先馳得點，9局上更是在全壘打牆頭完成接殺。

5局下，張志豪則從布雷克手中擊出右外野方向全壘打，一發陽春砲幫助中信兄弟先馳得點，6局下又在滿壘時選到保送，幫助兄弟拿下第2分。