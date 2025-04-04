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中職／再見安幫雄鷹終止3連敗 張肇元跳陳文杰應援有暖心原因
回到澄清湖主場，台鋼雄鷹隊在15487人觀戰下，終止開季3連敗，團隊8支安打擊敗13支安打的樂天桃猿隊，靠著張肇元的再見安打以4：3拿下本季首勝。
雄鷹洋砲魔鷹去年在澄清湖主場開幕戰敲出來台首轟，今天也在回到主場的首打席開轟，幫助球隊從0：2追近到1：2，6局下王柏融的滾地推進敲回追平分，不過7局上林立的安打讓猿隊回到1分領先。
關鍵9局下，王柏融在1出局時敲出一壘安打，魔鷹也跟進敲出二壘安打，為張肇元的英雄舞台鋪路，張肇元從猿隊守護神陳柏豪手中敲出逆轉安打，一棒2分終結比賽。
張肇元表示，4局下也有二三壘有人局面，但當時自己沒打回來，所以9局下非常緊張，但想到後面還有吳念庭在，「我就是把選球做好，投手攻擊好球帶，我也積極進攻。」
獲選單場MVP的張肇元在跳舞環節指定曲目，要跳隊友陳文杰的應援曲，他透露背後的暖心原因，「文杰是我們很重要的選手，但是他現在受傷。」
張肇元表示，球隊日前到天母棒球場作客前有遇到陳文杰，「當下不知道該跟他說什麼，他說『我們很強』，我說當然，我們很強，他也要加油。」
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