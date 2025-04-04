中職／老爹發威！張志豪轟破兄弟15顆蛋 突破洲際苦手紀錄
中信兄弟隊「老爹」張志豪本季首次出賽就扛起開路先鋒，5局下更是以一發陽春砲擊破兄弟近期連15局未得分的乾旱，也是個人生涯首次以第一棒身分在台中洲際棒球場開轟，幫助兄弟暫時以1：0領先統一獅隊。
張志豪開幕戰就進入一軍名單，但到第5場比賽才終於出賽，被總教練平野惠一安排擔任第一棒，希望他豐富的經驗能夠帶領年輕球員，突破近期的困境，「今天就交給『歐呀吉（老爹）』」。
兄弟昨天遭到富邦悍將隊以0：1完封，加上前天最後2局無得分，今天前4局也繳白卷，已經吞了15顆鴨蛋，而張志豪不僅在3局下敲出安打，5局更是一棒把球掃出右外野全壘打牆，打破0：0的平手僵局。
張志豪生涯扛過不少次第一棒，今天是以第一棒之姿敲出的第12轟，不過在洲際棒球場還是第一次作為開路先鋒開轟，生涯在洲際擔任第1棒是36打數5安打，打擊率1成39。
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