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U18東岸聯盟／二刀羅于晏表現 穀保搶勝晉4強

中央社／ 台東4日電
2025年東岸聯盟U18棒球錦標賽穀保家商4日下午與台南市聯隊交手，穀保羅于晏（左）獲學長提點奏效，開賽二壘打助隊領先，率隊搶勝前進4強。圖／中央社
2025年東岸聯盟U18棒球錦標賽穀保家商4日下午與台南市聯隊交手，穀保羅于晏（左）獲學長提點奏效，開賽二壘打助隊領先，率隊搶勝前進4強。圖／中央社

U18東岸聯盟棒球穀保家商與台南市聯隊交手，二刀羅于晏獲學長提點，開賽二壘打助球隊領先，鄭右宏完投7局，穀保2比1獲勝晉4強。羅于晏盼維持二刀發展，對游擊守備有信心。

U18東岸聯盟棒球賽6強複賽今天下午舉行，穀保家商與台南市聯隊交手，穀保派出高一左投鄭右宏先發，前5局僅被敲出2支安打無失分，6局稍微有狀況，單局被敲出3支安打失掉1分，但及時回穩沒有多掉分數，完投7局失1分奪下勝投。

穀保1局下杜翊澤率先敲出安打，羅于晏補上二壘打送回球隊第1分，2局下再靠著觸身球保送、犧牲觸擊，陳耀杰二壘打再添1分保險分，順利搶勝晉級4強。

穀保總教練楊孝承表示，先發投手鄭右宏表現符合預期，本來5局投完就想將鄭右宏換下，也讓二刀好手羅于晏牛棚熱身準備，但鄭右宏爭取要完投。

楊孝承表示，今天比賽打擊戰術執行有確實，羅于晏國中比較少出賽機會，升上高中後也希望透過比賽磨練，讓羅于晏累積經驗，目前高二的羅于晏投球未來性不錯，目前為止，東岸聯盟有2場投手出賽，攻守也平均，但打擊需要持續修正，也鼓勵球員不要怕失敗。

羅于晏透露，東岸聯盟剛開始打擊狀況不是很好，但特打練習時，學長提點、修正，獲得不錯的效果，從小投打就有練，擔任野手時守備位置是游擊。

羅于晏最快球速可達141公里，除了直球外還有滑球、曲球、變速球，目前傾向投打二刀發展，雖然此次盃賽投球表現比較好，但其實對於守備的腳步移動最有信心。

羅于晏與有「東體陳傑憲」封號的台東體中野手高士凱有親戚關係，隊友也起鬨幫他取封號，叫他「穀保王陽明」。

棒球 穀保家商

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