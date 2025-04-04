中職／洲際首戰美食升級 料理網紅克里斯丁餐廳進駐

中信兄弟隊今天回到台中洲際棒球場，美食再次升級，新增極屋台、Bark Q、小貴冰茶坊3個攤位，一饗球迷味蕾，Bark Q餐廳更是由知名YouTuber克里斯丁經營。

本季洲際主場首戰，場邊的美食攤位也出現新面孔迎客，包含日式屋台料理的「極屋台」、美式德州慢烤煙燻牛、手撕豬為主的「Bark Q」，以及由Passion Sister貴貴所代言的「小貴冰茶坊」。