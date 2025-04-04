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中職／洲際首戰美食升級 料理網紅克里斯丁餐廳進駐

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟台中洲際棒球場美食升級，知名YouTuber克里斯丁（右）的Bark Q餐廳進駐。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟台中洲際棒球場美食升級，知名YouTuber克里斯丁（右）的Bark Q餐廳進駐。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊今天回到台中洲際棒球場，美食再次升級，新增極屋台、Bark Q、小貴冰茶坊3個攤位，一饗球迷味蕾，Bark Q餐廳更是由知名YouTuber克里斯丁經營。

本季洲際主場首戰，場邊的美食攤位也出現新面孔迎客，包含日式屋台料理的「極屋台」、美式德州慢烤煙燻牛、手撕豬為主的「Bark Q」，以及由Passion Sister貴貴所代言的「小貴冰茶坊」。

今天Bark Q忙碌的廚房空間可以看到知名面孔，YouTube頻道「Ting's Bistro克里斯丁」的克里斯丁也在現場，克里斯丁過去曾是媒體人，因喜愛美食資訊、受國外料理影片啟發產生興趣，開始經營美食料理頻道，將YouTuber作為正職，如今也開始經營餐廳。

中信兄弟台中洲際棒球場美食升級，知名YouTuber克里斯丁的Bark Q餐廳進駐。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟台中洲際棒球場美食升級，知名YouTuber克里斯丁的Bark Q餐廳進駐。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟 棒球

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