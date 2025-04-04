中職／2大賽接球季累了嗎？陳傑憲：10場後再來問我

去年球季打好打滿，外加季後的世界棒球12強賽、經典賽資格賽，外界難免擔心陳傑憲「累了嗎？」陳傑憲認為現在看還不準「10場後再來問我」。

統一獅隊去年一路打到總冠軍賽，10月25日才結束賽季，但12強11月10日就開打，加上今年2月下旬的經典賽資格賽，陳傑憲也都跟著中華隊征戰，幾乎沒有休息時間。

中華職棒新球季3月29日開打，獅隊這4場比賽陳傑憲都先發，連4場敲安、連2場敲出長打，打擊率3成75狀況不錯，陳傑憲表示，自己的感受上，「疲勞有比較快一點出現」。