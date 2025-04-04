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中職／2大賽接球季累了嗎？陳傑憲：10場後再來問我

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
統一獅隊陳傑憲開季連4場敲安。圖／統一獅隊提供
統一獅隊陳傑憲開季連4場敲安。圖／統一獅隊提供

去年球季打好打滿，外加季後的世界棒球12強賽、經典賽資格賽，外界難免擔心陳傑憲「累了嗎？」陳傑憲認為現在看還不準「10場後再來問我」。

統一獅隊去年一路打到總冠軍賽，10月25日才結束賽季，但12強11月10日就開打，加上今年2月下旬的經典賽資格賽，陳傑憲也都跟著中華隊征戰，幾乎沒有休息時間。

中華職棒新球季3月29日開打，獅隊這4場比賽陳傑憲都先發，連4場敲安、連2場敲出長打，打擊率3成75狀況不錯，陳傑憲表示，自己的感受上，「疲勞有比較快一點出現」。

不過陳傑憲也強調，以往開季前10場本來就會比較累，「疲勞會累積，但也會習慣，之前是過幾場就適應了，等10場之後再來問我比較準。」

統一獅隊陳傑憲昨晚用腳程幫球隊跑回1分。圖／統一獅隊提供
統一獅隊陳傑憲昨晚用腳程幫球隊跑回1分。圖／統一獅隊提供

世界棒球12強 經典賽 陳傑憲

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