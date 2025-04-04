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中職／洲際白色怪物變深藍 陳傑憲改觀：這樣比較好

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
台中洲際棒球場外野外側的百貨公司白色外牆已經改善，貼上深藍色貼膜，避免影響打者視線。記者蘇志畬／攝影
台中洲際棒球場外野外側的百貨公司白色外牆已經改善，貼上深藍色貼膜，避免影響打者視線。記者蘇志畬／攝影

台中洲際棒球場日前外野浮現「白色怪物」，百貨公司的外牆顏色影響打者，好在經過官辦熱身賽的反應後重新貼上「兄弟藍」，中信兄弟隊總教練平野惠一統一獅陳傑憲都給予正面評價。

漢神洲際購物中心白色外牆在熱身賽時無論球員、教練都反應影響視線，台中市政府運動局召集施工單位、業者及球團協調，決議將白色外牆改為深藍色貼膜，在今天的洲際例行賽首戰前完成改善。

兄弟在此作為主場，總教練平野惠一表示，看得出百貨業者已經做了最大的努力，國際上也有其他球場是外野有建築物在，洲際未來也會舉辦國際賽，會想盡辦法去做改善。

陳傑憲在熱身賽時曾表達會明顯影響打擊，今天打擊練習後也感覺正常許多，「實際還是要比賽後比較知道，但現在這樣看起來很棒，變成深色的，以前在這裡打球會看到後面的快速道路、天空，這樣改也許會更好。」

陳傑憲認為，目前中職使用的各個球場來說，打者視角看球最舒適的是台北大巨蛋，「現在可能有點被巨蛋寵壞了」。

平野惠一 統一獅 陳傑憲

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