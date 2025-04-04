中職／代打上班很簡單？胡金龍打卡點從進球場起算

6球、1球、4球，這是胡金龍開季前3打席面對投手的球數，而他以超高效率產生3支安打、6分打點，被球迷稱讚是「勞工之光」，彷彿每天上班時間極短，但實際上打卡要從到球場就起算，胡金龍說：「我還是有在準備啦！」

統一獅隊開季拿下4連勝，胡金龍在開幕戰敲回3打點，前天一球揮棒就敲回2分超前比數獲選單場MVP，昨天則是4球揮棒打回1分，3次代打都立下功勞。

球迷開始幫他計算每天的上場時間，不過胡金龍表示，每天到球場還是會參與賽前練習，包含守備也都有準備，開打後也是第1局就開始待命，「跟以前擔任指定打擊的方式類似，準備的量其實差不多。」

總教練林岳平則說，胡金龍都清楚球隊安排他上場的時機點，「任務他都會盡可能完成，如何準備、執行要歸功選手的能力，會賦予他這樣的任務，因為他是中職最好的打者，生涯打擊率不用懷疑。」

胡金龍今年是最後一個球季，開打前的生涯打擊率3成45位居史上第一，他表示，自己心態其實都一樣，專注在一個打席、確實擊球，「10次有3安就很好。」，也不用去擔心對手是否會特別針對，「我已經是北風北了，毫無保留。」