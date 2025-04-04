中職／曾峻岳出場搭配燈光秀 陳金鋒：對選手的肯定
中職富邦悍將隊今年在新莊棒球場架設了LED燈，終結者曾峻岳出場時會進行燈光秀，教頭陳金鋒今天表示，這是對曾峻岳的肯定，「所以他要好好努力。」
悍將去年季後對新莊棒球場進行整修，其中建置了LED燈光控制系統，本季在終結者曾峻岳登板前，都會搭配專屬他的出場曲「將軍令」，並進行LED燈光秀。
悍將昨天在主場新莊以1比0擊退中信兄弟，曾峻岳奪下本季第1次救援成功，今天則是作客天母棒球場與味全龍隊交手。談到昨天晚上的燈光秀，悍將總教練陳金鋒表示，燈光秀的時間點還可以再調整。
不過陳金鋒也提到，因為是他們主場，所以也是對自家選手的肯定，「他（曾峻岳）是我們的終結者，最後一個上來取得勝利，他出場的視覺燈光設置，還是依照選手的感覺去做調整。」
陳金鋒也笑說，這個燈光秀是特別為曾峻岳設計的，「當然還不錯，所以他要好好努力。」對於今年終結者位置，陳金鋒指出，曾峻岳已經在這個位置投很久了，已經習慣那個位置。
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