中職／鄭浩均球速讓平野惠一安心 新型羅戈無懼老東家

中信兄弟隊備受期待的本土王牌投手鄭浩均昨天傷後首次正式出賽，在二軍投1.2局掉1分，最快球速來到152公里，一軍教頭平野惠一談到此事眼睛一亮說：「有安心一點。」

歷經韌帶置換手術，鄭浩均昨暌違533天於中職正式比賽復出，平野惠一指出，鄭浩均的復出基本上都照計畫在走，「但要確保不要反覆受一樣的傷，跟球隊勝利比起更重視他的健康。」

雖然鄭浩均的球速讓教練團稍微放心一點，但平野惠一也表示，教練團、防護團隊都有提醒鄭浩均，希望他不要操之過急。

洋投勝騎士目前也在二軍出賽，平野惠一表示，目前的重點是讓他順利完成比賽，至於何時會拉上一軍，因為現在已有輪值計畫，「會慎重考慮」。

昨天羅戈首度登板就是面對前東家富邦悍將，5局被敲3支安打丟掉1分承擔敗投，平野惠一看出好的地方，「對方對他熟悉，但他有展現出新的羅戈，這一點做得很好，打者可能覺得去年是什麼型態，但昨天的表現跟他們預測不同。」