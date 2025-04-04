中職／首棒交給「老爹」 平野苦惱打者群：飄飄的

中信兄弟隊1勝3敗開啟新賽季，開路先鋒也持續輪替，繼黃韋盛、岳東華到宋晟睿後，今天換成張志豪，總教練平野惠一希望這位「老爹」能夠帶給年輕球員榜樣，改善「飄飄的」狀況。

兄弟開季頻繁更換第一棒人選，平野惠一說：「今天就交給『歐呀吉（老爹）』，畢竟他經驗豐富，開路先鋒是一個球隊的門票，『歐呀吉』能夠帶給全隊榜樣。」

熱身賽兄弟原本鎖定黃韋盛擔任開路先鋒，平野惠一指出，球隊確實有培養他的想法，但開季至今打擊內容欠佳，也理解他背負著壓力，「再次體認到，養成與贏球要兼顧真的不容易。」

兄弟這4場比賽上壘率狀況不佳，3成16的數據在6隊中排名倒數第二，僅贏過台鋼雄鷹隊的1成96，談及此事時，平野惠一也用語氣強調：「上壘率很重要，現在打者不夠沉穩，有點飄飄的。」

平野惠一指出，目前兄弟打者太想要把球打出去，導致從肢體語言就知道他的想法，「但是選球、策略、不同狀況去攻擊是很重要的，現在剛開季，相信大家會慢慢進入狀況。」