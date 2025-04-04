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中職／拿富邦守備警惕兄弟 平野：我們拚命度不足

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟盼找回防守拚勁。資料照
中信兄弟盼找回防守拚勁。資料照

去年冠軍中信兄弟隊今年以1勝3敗起步，2度遭完封，總教練平野惠一今天賽前集合全隊時，以富邦悍將的守備為例，提醒球員警惕「他們很扎實，我們拚命感不足」。

兄弟開季4戰4次失誤，相較去年4戰2失誤有些不穩，昨天更單場3次失誤，平野惠一感受到球隊心態上不足之處，「富邦守備看起來有帥嗎？他們是扎實守住，拚命守住每一球；我們有點耍帥，拚命感不夠，這是最擔心的事情。」

「你有看過詹子賢、岳東華那樣失誤嗎？」平野強調，會出現平時罕見的守備狀況，原因難以用言語說明，但重點是球員的想法，「意識很重要」。

平野坦言賽前如此告誡球員，「去年拿下冠軍後，心態上游刃有餘，我很擔心會這樣，其他五隊是努力要把我們拿下。我們雖然已經很努力，但要更努力才能贏球。」

平野也指出，前年球隊戰績第四，但能在去年拿下冠軍，「我們知道怎麼跌倒爬起來，希望大家繼續看下去。」

中信兄弟 富邦悍將 平野惠一

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