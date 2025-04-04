快訊

「抱歉來晚一天」美課我32%關稅 卓榮泰880億協助方案「9大面向及20項措施」

妻被迫下海養活子女…拋家夫如今年收入僅百元 伸手討扶養費遭拒

最重判死刑！南韓尹錫悅下台後將面臨內亂罪審判

U18東岸聯盟／鄭哲安滿貫砲改判界外 東體1隊晉4強

中央社／ 台東4日電
東體紅隊以1比2吞敗無緣晉級，先發投手李育朋（圖）投4局承擔敗投。圖中央社提供
東體紅隊以1比2吞敗無緣晉級，先發投手李育朋（圖）投4局承擔敗投。圖中央社提供

U18東岸聯盟棒球賽台東體中紅隊今天與台中市聯隊交手，東體紅隊4局上鄭哲安敲界外滿貫砲成小插曲，東體紅隊終場以1比2吞敗無緣晉級；台東縣聯隊也在預賽止步，台東體中白隊晉級4強。

U18東岸聯盟棒球賽預賽最後一日賽程，台東體中紅隊今天與台中市聯隊交手拚晉級，兩隊3局打完台東體中紅隊0比1落後，4局上東體紅隊靠著接連四壞保送攻占滿壘，鄭哲安敲出深遠過牆飛球，一開始被判為滿貫砲、掀起高潮，但後來改判界外，鄭哲安接著打成高飛犧牲打幫助球隊送回1分。

台中市聯隊4局下靠著失誤、接連滾地球超前比數，台東體中紅隊無力追分吞敗，也確定無緣晉級；台東縣聯隊今天與穀保家商交手以3比5吞敗，也在預賽止步。

台東體中紅隊今天先發投手李育朋投4局被敲出3支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分、承擔敗投。

台東體中白隊昨天就確定預賽4勝晉級，今天與普門中學交手，派出黃宇昇先發，總計投3局被敲出4支安打，投出6次三振、4次四死球保送，失掉5分（1分責失分）、承擔敗投。

台東體中白隊攻勢擊中在首局，靠著接連四壞保送、許庭愷二壘打送回2分，但比賽後半段沒能再追加分數，終場以2比7吞敗。

東岸聯盟晉級6強複決賽隊伍確定，台東體中白隊、新北市聯隊抽到長籤，直接晉級4強，下午比賽將由穀保家商與台南市聯隊交手，羅東高工與高雄市聯隊交手，勝隊晉級4強。

棒球 穀保家商

延伸閱讀

高球／奧古斯塔女子業餘賽 許淮茜推桿不佳遭淘汰

U18東岸聯盟／鄭右宏先發勝 勤做重訓球速增約8公里

U18東岸聯盟／柯敬哲有成好打者條件 敲安柯敬賢關注

U18東岸聯盟／高一側投林祥完投勝 偶像是林昌勇

相關新聞

中職／洲際白色怪物變深藍 陳傑憲改觀：這樣比較好

台中洲際棒球場日前外野浮現「白色怪物」，百貨公司的外牆顏色影響打者，好在經過官辦熱身賽的反應後重新貼上「兄弟藍」，中信兄...

中職／拿富邦守備警惕兄弟 平野：我們拚命度不足

去年冠軍中信兄弟隊今年以1勝3敗起步，2度遭完封，總教練平野惠一今天賽前集合全隊時，以富邦悍將的守備為例，提醒球員警惕「...

中職／代打上班很簡單？胡金龍打卡點從進球場起算

6球、1球、4球，這是胡金龍開季前3打席面對投手的球數，而他以超高效率產生3支安打、6分打點，被球迷稱讚是「勞工之光」，...

中職／鄭浩均球速讓平野惠一安心 新型羅戈無懼老東家

中信兄弟隊備受期待的本土王牌投手鄭浩均昨天傷後首次正式出賽，在二軍投1.2局掉1分，最快球速來到152公里，一軍教頭平野...

中職／首棒交給「老爹」 平野苦惱打者群：飄飄的

中信兄弟隊1勝3敗開啟新賽季，開路先鋒也持續輪替，繼黃韋盛、岳東華到宋晟睿後，今天換成張志豪，總教練平野惠一希望這位「老...

日職／5.2局8K！古林睿煬寫旅日雙新高 朝一軍昇格邁進

「台灣金孫」古林睿煬今天在二軍投出旅日最長局數、最高三振紀錄，面對讀賣巨人隊二軍5.2局、8次三振，僅被敲2支安打丟掉2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。