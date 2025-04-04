日職／5.2局8K！古林睿煬寫旅日雙新高 朝一軍昇格邁進

「台灣金孫」古林睿煬今天在二軍投出旅日最長局數、最高三振紀錄，面對讀賣巨人隊二軍5.2局、8次三振，僅被敲2支安打丟掉2分（1分責失），持續朝升上日職火腿隊一軍邁進，最快下周就有機會。

古林睿煬今天開賽就連飆2K，甚至前3局投出9上9下的劇碼都相同，都是2K開局後用飛球抓到第3個出局數，4局上被岡田悠希敲出的首支安打就是二壘長打，2出局後被帝瑪（Julian Tima）敲出安打而丟掉第1分。

5局上古林睿煬的失分是因隊友失誤，1出局後游擊手連續兩次失誤，形成一三壘有人，隨後製造滾地球出局但丟掉1分，古林也出現暴投、四壞再次形成一三壘有人，但最終右外野飛球抓到第3個出局下莊。

6局續投後古林連抓2出局後退場休息，留下5.2局、8次三振的成績，今天投出78球中，速球球速幾乎都在150公里以上，最快球速來到154公里，是3局上讓增田陸揮棒落空三振的第3顆好球。

古林睿煬旅日以來在兩場熱身賽登板分別投了1局、2局，3月25日在二軍更是以59球中繼4局、4次三振，兩項數據原本是最高紀錄，在今天改寫。

古林睿煬去年季後行使旅外自由球員權利加盟火腿隊，今年開季因為受傷拖累進度，但在3月11日、18日的熱身賽都有好表現，球速更來到155公里，讓監督新庄剛志決定安排他朝先發調整，而下周火腿一軍將進行6連戰，古林有望在此時升上一軍。