日職／飆149公里暌違586天拿勝投 田中將大：這一勝非常特別

「神之子」田中將大本季轉戰讀賣巨人隊，昨天迎來本季初登板對中日龍隊，主投5局只失1分，幫助巨人以5：3贏球，拿下暌違586天的勝投，同時是美日通算第198勝。

田中將大3局下因上林誠知的高飛犧牲打失分，4下投出三上三下，5下面臨滿壘危機，讓細川成也擊出雙殺打，安全下莊。本場比賽用96球完成5局，投出1K和3保送，被敲5安失1分，最快球速達到149公里。

賽後受訪時田中將大露出久違的笑容，「今天這一勝對我來說非常特別，因為有很多情緒，能取得這場勝利，真的非常開心。」對於飆出149公里，田中表示，「沒有保留，從一開始就全力以赴。」

田中將大深夜在X發文寫道，「這一次勝利對我來說非常特別，感謝所有支持我們的人。」該貼文吸引100多萬次瀏覽和近500條留言，網友們紛紛恭喜田中拿下轉隊後首場勝利。