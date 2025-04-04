U18東岸聯盟／黃宥銘完投 爸爸黃欽智教掌心球當武器
U18東岸聯盟穀保家商今天與台東縣聯隊交手，派出身高186公分的投手黃宥銘先發，展現企圖珍惜機會7局完投，率隊以5比3搶勝，黃宥銘爸爸黃欽智指點掌心球也成武器。
穀保家商投手黃宥銘站上投手丘身材吸睛，身高186公分、身形與職棒退役球員爸爸黃欽智相似，今天與台東縣聯隊交手先發，比賽前半段用球數精簡，跟教練團力爭想要拚完投機會，總計用103球投7局，被敲出5支安打，投出4次四壞保送、9次三振，失掉3分責失分、奪下勝投。
穀保總教練楊孝承表示，黃宥銘剛升上高中時，因為手肘狀況反覆影響出賽，經過球隊配合醫師協助復健、訓練，升上高二球速等各方面進步很多，目前最快球速可投到137公里，今天先發表現滿分。
楊孝承稱讚黃宥銘因為身高出手角度好，大曲球很有引誘性，也有強烈的企圖心，很珍惜比賽機會，雖然爸爸的光環會是壓力，但這也是他們需要面對和克服的課題。
黃宥銘表示，國中升高一手肘狀況反覆，透過休息、復健恢復，過程中當然也會心急，看著同學都在進步，自己卻沒辦法正常出賽投球，但爸爸和教練一直鼓勵，不要心急、休息完再出發，機會來了就把握住，他也有把話聽進去。
黃宥銘變化球種多，除了曲球外還有滑球、變速，以及爸爸建議多練的掌心球，他透露，之前也有投指叉球，但因為不穩定，所以爸爸教他掌心球的握法、嘗試練習收到不錯成效，可以有效製造揮空，今天三振打者也有運用到掌心球。
被問起高中階段是否有設定什麼目標，黃宥銘表示，跟著球隊的課表重訓、強化身體素質，不會心急，一步一步來，如果高中機會不多，等到大學也還會有機會。
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