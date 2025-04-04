U18東岸聯盟／王奕翔登板關門 挑戰選秀看齊曾峻岳

U18東岸聯盟台中市聯隊已確定無緣晉級，今天與台東體中紅隊比賽，7局上1分領先王奕翔登板關門，再見三振化解滿壘危機，率隊以2比1搶勝，王奕翔畢業將挑戰選秀、看齊西苑學長曾峻岳。

東岸聯盟棒球錦標賽台中市聯隊此次以興大附農為主體，加入西苑高中、新社高中球員組成聯隊此賽，今天賽前就已經確定無緣晉級，但與台東體中紅隊比賽展現韌性。

台中市聯隊1局下靠著焦子杰適時安打先馳得點，東體紅隊4局上追回1分扳平比數，台中市聯隊4局下靠著失誤、接連滾地球跑回超前分。

7局上台中市聯隊1分領先，東體紅靠著接連觸身球保送攻占得點圈，台中市聯隊換上王奕翔登板關門，雖先投出四壞保送讓對手攻占滿壘，接著再見三振替球隊守住勝利。

台中市聯隊教練邱子愷表示，聯隊主要備戰青棒選拔賽玉山盃，整體而言投手戰力整齊；王奕翔之前投球容易太過在意球速，邱子愷笑說，現在有比較聰明一點了、投球能力不錯，就是控球穩定性可以再提升。

今年高三的王奕翔透露，前陣子狀況不是很好有點猶豫，但東岸聯盟狀況不錯、增添信心，也確定畢業要挑戰中職選秀。

王奕翔目前最快球速約145公里，他承認過去很在意球速，反而影響表現和控球，在木棒聯賽也有類似狀況，持續調整心態，現階段球速維持，要求變化球的控制能力。

王奕翔除了直球外還有滑球、曲球、指叉、變速球，最有信心的還是直球、享受直球與打者對決的感覺。

王奕翔來自培育不少好投手的西苑，他笑說知道很多西苑學長包括曾峻岳、胡智爲都在職棒有很好的表現，也以學長們為目標，有機會也想要請教他們，很欣賞美職紐約洋基隊投手柯爾（Gerrit Cole），覺得他直球很有威力、變化球的控球也很好。