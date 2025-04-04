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中職／悍將奇趣城堡主題日 2天邀苗可麗等5星開球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將第二檔主題日「奇趣城堡」4月12日、13日登場。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將第二檔主題日「奇趣城堡」4月12日、13日登場。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將第二檔主題日「奇趣城堡」4月12日、13日登場，新莊棒球場將化身為充滿奇趣與知識的歡樂樂園，2天更邀請苗可麗、胡宇威、林莎、郭芝吟、文姿云5位明星來開球。

屬於兒童們的月份，奇趣城堡準備了精采互動攤位等著孩子們一起來體驗，包括「手作實驗室—光影魔術師」，孩子們可透過神奇的水折射，體驗令人驚嘆的顏色變化。

此外，還有「科學小知識」闖關挑戰，只需完成兩關，即可參加抽獎，有機會贏得「悍將雙寶鑰匙圈」或「myFirst Lite 骨傳導藍牙無線兒童耳機」等精美好禮，數量有限，贈完為止。

除了科學闖關與魔法體驗，奇趣城堡還特別設置大型彈跳區，讓3至12歲的孩童可以盡情玩耍。每梯次可容納8名小朋友，限時15分鐘，家長需在場陪同，以確保孩童安全。為維護遊戲品質，場內禁止飲食、攜帶尖銳物品，並須遵守現場工作人員指示。

想要體驗當球場播報員的感受嗎？梅林魔法師限定！「小小播報員」體驗開跑，活動特別為6至12歲的小球迷打造，每場僅限三名幸運兒，在比賽開賽前進入場內播報主隊打序，讓孩子們化身球場小主播，近距離感受比賽氛圍。報名時間為4月10日中午12:00至4月11日晚上20:00，家長可透過悍將APP「點數兌換」專區報名，額滿將提前截止。

奇趣城堡更有神秘嘉賓來拜訪，4月12日特別邀請公視《不在我的世界當勇者》節目嘉賓林莎、郭芝吟、文姿云蒞臨球場為比賽開球，分享挑戰未知的冒險故事。此外，4月13日則由《我們這一攤2》的苗可麗、胡宇威暢聊夜市擺攤的趣事，一起開出好球加持。

美味小吃與進場贈品更是好康不間斷，現場還有「啵肥荷蘭小鬆餅」、「菲斯彩繪」等人氣攤位，讓大小朋友在遊玩之餘品嚐美味甜點、體驗面部彩繪。

4月12日與13日，凡持闖關卡即可兌換當日限定進場贈品，「乖乖食堂紅糟肉」、「乖乖食堂滷肉飯」、「奇米星法式可可」任一口味隨機發送，每日數量有限，送完為止，更多活動詳情，請上富邦悍將官方粉絲團查詢。

富邦悍將 文姿云 魔術

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