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經典賽／陳偉殷將加入中華隊 擔任情蒐團隊成員

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經典賽／陳偉殷將加入中華隊 擔任情蒐團隊成員

聯合新聞網／ 綜合報導
陳偉殷。聯合報系資料照
陳偉殷。聯合報系資料照

剛退休的旅美左投陳偉殷即將有新身分，將加入中華隊情蒐團隊，為明年的世界棒球經典賽盡一份心力。

中華隊今年在世界棒球經典賽資格賽搶下正賽門票，中華職棒會長蔡其昌昨天受訪時提到，情蒐團隊將會擴大，近期就會公布新成員，其中一位人選對美國相當熟悉，語言能力也沒問題。

據《ETtoday運動雲》報導，陳偉殷正是蔡其昌口中的情蒐團隊新成員，將借重陳偉殷豐富的職棒經歷，曾經打過日職與美國職棒，除了出國觀察旅外選手狀況，也能分享經驗，提供心理層面的幫助。

陳偉殷美日職通算累積96勝、1750.2局的投球局數、1387次三振，也曾參與雅典奧運和北京奧運等國際賽事。

經典賽 陳偉殷

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