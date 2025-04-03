中職／龍聖初登板讓雄鷹開季3連敗 曾聖安隊史最年輕先發野手
味全龍隊洋投龍聖來台初登板，今天在天母球場演出優質先發，對台鋼雄鷹隊之戰投6局失1分，奪下中職生涯首勝，龍隊終場3：1獲勝，完成2連戰橫掃，雄鷹吞下開季3連敗。
龍聖用98球完成6局任務，被安打2、保送2，投出6次三振，5局上遭追平比數，但龍隊5局下靠李凱威、朱育賢安打攻下兩分奠定江山。
龍聖繳出優質內容退場， 郭郁政、林凱威、 陳冠偉各投1局未失分，雄鷹全場只有3支安打，無力挽回戰局。
雄鷹洋投石萬金也是首次亮相，先發5局被揮出4支安打，出現3次四死球（1次觸身球），投出6次三振，失3分（2分自責）吞敗。
龍隊在天母球場跨季4連勝，曾聖安生涯首戰擔任先發8棒右外野手，3次打數掛零，吞下兩次三振、被保送1次，以19歲6天成為隊史最年輕先發野手，原紀錄是林辰勳19歲113天。
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