快訊

木村一家都愛吃！木村拓哉晚餐直奔這家鼎泰豐 董座楊紀華親自招待

川普揮關稅大刀 賴總統：超乎我方預期、與美方強力交涉

中職／龍聖初登板讓雄鷹開季3連敗 曾聖安隊史最年輕先發野手

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中職味全龍隊新洋投龍聖（Zac Lowther）3日生涯初先發，繳出6局失1分好投，他賽後表示，雖然一開始有點緊張，但後來有進入狀況。中央社
中職味全龍隊新洋投龍聖（Zac Lowther）3日生涯初先發，繳出6局失1分好投，他賽後表示，雖然一開始有點緊張，但後來有進入狀況。中央社

味全龍隊洋投龍聖來台初登板，今天在天母球場演出優質先發，對台鋼雄鷹隊之戰投6局失1分，奪下中職生涯首勝，龍隊終場3：1獲勝，完成2連戰橫掃，雄鷹吞下開季3連敗。

龍聖用98球完成6局任務，被安打2、保送2，投出6次三振，5局上遭追平比數，但龍隊5局下靠李凱威、朱育賢安打攻下兩分奠定江山。

龍聖繳出優質內容退場， 郭郁政、林凱威、 陳冠偉各投1局未失分，雄鷹全場只有3支安打，無力挽回戰局。

雄鷹洋投石萬金也是首次亮相，先發5局被揮出4支安打，出現3次四死球（1次觸身球），投出6次三振，失3分（2分自責）吞敗。

龍隊在天母球場跨季4連勝，曾聖安生涯首戰擔任先發8棒右外野手，3次打數掛零，吞下兩次三振、被保送1次，以19歲6天成為隊史最年輕先發野手，原紀錄是林辰勳19歲113天。

台鋼雄鷹 朱育賢

延伸閱讀

中職／陳柏清先發6局好投 保送5次不滿意表現

中職／味全龍第1指名曾聖安生涯初亮相 教練團期望高

中職／徐若熙已進行實戰投打練習 有望4月中大巨蛋復出登板

中職／鋼龍6局無失分優質先發 龍隊擊敗雄鷹奪本季首勝

相關新聞

中職／悍將FA韓籍三本柱超開心 李珠珢太激烈喊到咳出血絲

富邦悍將隊今天在新莊球場再戰中信兄弟隊，湧進爆滿11600人觀戰，Fubon Angels啦啦隊「韓籍三本柱」李珠珢、李...

中職／魔力藍7局無失分投贏老東家 悍將2連戰橫掃兄弟

富邦悍將隊洋投魔力藍，今天在新莊球場對決老東家中信兄弟隊，本季初登板繳出優質表現，先發7局無失分，領軍悍將1：0獲勝，主...

中職／林岱安超前轟+胡金龍補刀 猛獅開季4連勝逼近隊史

統一獅隊林岱安的本季首轟也是一發超前陽春砲，加上「代打之神」胡金龍補刀，幫助獅隊以5：2擊敗樂天桃猿隊，豪取開季4連勝，...

中職／外野區改用台北大巨蛋座椅 新莊球場開季人氣史上最高

富邦悍將隊新莊主場開季人氣超旺，今天再戰中信兄弟隊確定爆滿，2連戰一共吸引22419人進場，富邦育樂總經理陳昭如說：「很...

中職／戰斧、冰球到魚雷 曾豪駒談球棒變革：重點要擊到球

「魚雷球棒」在大聯盟引起風潮，這個流行也吹到中華職棒，不少球員、教練討論是否適合採用，樂天桃猿隊首席兼打擊教練曾豪駒評估...

中職／笑說打籃球是愚人節笑話 王建民在洋基限制不只如此

王建民所屬經紀公司展逸國際前天在社群發文，宣布他將進軍籃球界，而且要參加世壯運籃球賽，但球迷都沒被騙到，王建民今天在新莊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。