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中職／新莊球場首次燈光秀沒算準秒數 曾峻岳練投兩球重見光明

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將今天在主場迎戰中信兄弟，悍將終結者曾峻岳9局上場關門。記者余承翰／攝影
富邦悍將今天在主場迎戰中信兄弟，悍將終結者曾峻岳9局上場關門。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊魔力藍、富藍戈、曾峻岳今天在新莊球場聯手1：0完封中信兄弟隊，曾峻岳第9局成功關門，奪下本季首次救援成功；但他登板時出現小插曲，新莊球場首次燈光秀未算準秒數，讓他在投手丘上類似摸黑練投兩球，球場才恢復明亮。

悍將今年推出第9局燈光秀，球團目前設定暫時曾峻岳專屬，球場大螢幕同時秀出個人動畫，而且必須是完整一局，若是這半局進行到一半才出場，就不會出現燈光秀。

新莊球場今天首次上演燈光秀，時機沒有抓準，曾峻岳已經上場練投兩球，燈光仍未全部點亮；他在賽後表示，當時燈光比較暗，會再和工作人員討論一下，還是覺得很興奮、開心，球場氣氛不錯，想為球隊守住勝利。

曾峻岳今天面對4人次，被揮出1支安打，投出1次三振， 為悍將保住勝利；他說，今年目標先不要放太遠，想到季後賽、總冠軍賽，而是放在每一場比賽，專注投球幫助球隊贏球，享受當下才不會感到太大壓力。

悍將今天燈光秀讓爆滿11600名球迷驚豔，但細節仍需修正，球團指出，未來第9局只要捕手進場準備接球，就會開始燈光秀，一定會在投手練投前亮燈。

富邦悍將今天在主場迎戰中信兄弟，悍將終結者曾峻岳9局上場關門，登板時上演燈光秀氣勢十足。記者余承翰／攝影
富邦悍將今天在主場迎戰中信兄弟，悍將終結者曾峻岳9局上場關門，登板時上演燈光秀氣勢十足。記者余承翰／攝影

中信兄弟 富邦悍將 曾峻岳

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