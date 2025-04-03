中職／轉隊首戰對兄弟優質先發奪勝 魔力藍想破除外界疑慮

富邦悍將隊今天在新莊球場爆滿11600名觀眾前，以1：0擊敗中信兄弟隊，完成2連戰橫掃，洋投魔力藍先發7局無失分，成為最大功臣，總教練陳金鋒說：「他的表現非常好，不管控球、變化球都能投到捕手想要的位置。」

魔力藍投7局只被揮出3支安打，出現兩次保送，投出7次三振，優質表現奪下本季首勝；陳金鋒表示，魔力藍在熱身賽大約投70球左右，今天球數大約抓85球，而非設定投7局，中繼投手富藍戈也在場邊做好準備了。

兄弟先發投手羅戈投5局，被揮出3支安打，出現1次保送，投出6次三振，失1分吞敗；陳金鋒指出，羅戈的球速、變化球都很好，能從他的手中拿下勝利不容易，幾次壘上有人都被鎖住，必須想辦法突破。

魔力藍過去4季效力兄弟，今年改披悍將球衣，首次對決老東家就奪勝；他表示，感謝隊友守備、打擊，這場比賽狀況不錯、但有點緊張，兄弟是很好的球隊，想辦法解決他們就對了。

這是魔力藍2022年5月29日對味全龍隊7.1局後援勝之後，再次投滿7局，他說：「想辦法讓球隊贏球，一年比一年進步，打破外界對我的疑慮。」