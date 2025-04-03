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中職／林岱安替補開轟有準備 陳重羽傷勢需縫合

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅隊捕手林岱安。圖／統一獅隊提供
統一獅隊捕手林岱安。圖／統一獅隊提供

統一獅隊捕手林岱安因為先發陳重羽意外提早傷退，在1局上就替補上場，在8局下敲出本季首轟也是一發超前轟，幫助獅隊以5：2擊敗樂天桃猿隊取得開季4連勝，林岱安說：「每一天都是以先發的想法去準備。」

獅隊今天面臨0：1落後，在7局下用兩支安打追平比數，8局下把握黃子鵬退場後，林岱安從莊昕諺手中敲出超前陽春砲，也開啟單局4分攻勢。

林岱安表示：「今天比賽比較膠著，當下希望能夠上壘，想著把球打強，打強之後才有好結果。」

獅隊在1局上守備時發生狀況，陳重羽因為搶接界外飛球，與三壘手潘傑楷相撞導致下巴受傷，提前退場，因此才由林岱安替補，這也是他自3月29日後再次出賽，「這是不樂見的狀況，希望重羽沒事，自己每一天都是朝先發準備，沒有上場也會在牛棚接球保持感覺。」

總教練林岳平賽後更新傷情，陳重羽的下巴有外傷進行縫合，明天會再評估狀況，因為今天將另名捕手柯育民下放二軍，將拉張翔隨隊預備。

加上開幕戰先發單場2安打，林岱安目前2場出賽3安打，打擊率4成28，他表示，去年開始外籍打擊教練馬修爾就會特別盯自己的打擊，今年春訓也有針對這點加強，加上潘武雄、郭俊佑兩位教練也都會給予打擊策略的協助。

樂天桃猿 陳重羽

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