中職／魔力藍7局無失分投贏老東家 悍將2連戰橫掃兄弟
富邦悍將隊洋投魔力藍，今天在新莊球場對決老東家中信兄弟隊，本季初登板繳出優質表現，先發7局無失分，領軍悍將1：0獲勝，主場2連戰橫掃兄弟，獲選單場MVP。
魔力藍過去4季效力兄弟，取名象魔力，戰績8勝7敗1救援、防禦率2.76；他在今年1月加盟悍將改名魔力藍，生涯首次對戰兄弟，用85球完成7局任務，只被揮出3支安打，出現兩次保送，投出7次三振， 一路封鎖昔日隊友。
新莊球場湧進爆滿11600名觀眾，悍將2局下展開攻勢，首名打者戴培峰揮出二壘打，再靠董子恩安打攻下致勝分，一路領先到比賽結束。
魔力藍退場後， 富藍戈、曾峻岳各投1局無失分，3人聯手演出完封紀錄，悍將戰績升至2勝1敗。
兄弟先發投手羅戈投5局，被揮出3支安打，出現1次保送，投出6次三振，失1分吞敗，兄弟本季戰績掉到1勝3敗。
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