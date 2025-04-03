中職／盛讚黃子鵬是12強版本 林岳平談4連勝也讚自家牛棚
統一獅隊今天以5：2擊敗樂天桃猿隊延續開季4連勝氣勢，不過總教練林岳平給予猿隊先發投手黃子鵬盛讚，「控球如同12強般精準」。
獅隊今天其實打得膠著，前6局打完以0：1落後，直到7局下才靠陳傑憲的二壘安打開局，後續林子豪在2出局後的適時安打才追平比數，為8局下單局4分逆轉鋪路。
黃子鵬今天總計投7局被敲5支安打，僅丟掉1分但無關勝敗，用球數80球也很精簡，林岳平指出，黃子鵬今天表現猶如去年世界12強棒球賽對陣多明尼加隊時一樣，「非常有自信，內外、高低、快慢的搭配，讓我們難以攻陷，最後傑憲那支德州安打，有點幸運。」
最終還是獅隊拿下勝利，距離去年更新的隊史開季最長5連勝只差一步，林岳平表示，這4場其實不是一路順遂，「都有遇到狀況，在狀況裡堅持到最後。」
扣除首戰8：0贏球，獅隊第2場是從落後中逆轉，近兩場都是平手局面在8局下才超前，關鍵是在牛棚，直到今天才首度失分，林岳平也表示：「這4場牛棚表現很好，才能等到打線的回擊。」
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