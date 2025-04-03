快訊

盟友又變了？川普重課台灣32%對等關稅 BBC：可能助長「疑美論」

馬斯克大裁美國公務員 Fed是下一個？我央行說話了

中職／盛讚黃子鵬是12強版本 林岳平談4連勝也讚自家牛棚

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。圖／樂天桃猿隊提供

統一獅隊今天以5：2擊敗樂天桃猿隊延續開季4連勝氣勢，不過總教練林岳平給予猿隊先發投手黃子鵬盛讚，「控球如同12強般精準」。

獅隊今天其實打得膠著，前6局打完以0：1落後，直到7局下才靠陳傑憲的二壘安打開局，後續林子豪在2出局後的適時安打才追平比數，為8局下單局4分逆轉鋪路。

黃子鵬今天總計投7局被敲5支安打，僅丟掉1分但無關勝敗，用球數80球也很精簡，林岳平指出，黃子鵬今天表現猶如去年世界12強棒球賽對陣多明尼加隊時一樣，「非常有自信，內外、高低、快慢的搭配，讓我們難以攻陷，最後傑憲那支德州安打，有點幸運。」

最終還是獅隊拿下勝利，距離去年更新的隊史開季最長5連勝只差一步，林岳平表示，這4場其實不是一路順遂，「都有遇到狀況，在狀況裡堅持到最後。」

扣除首戰8：0贏球，獅隊第2場是從落後中逆轉，近兩場都是平手局面在8局下才超前，關鍵是在牛棚，直到今天才首度失分，林岳平也表示：「這4場牛棚表現很好，才能等到打線的回擊。」

林岳平 黃子鵬

延伸閱讀

中職／林岱安超前轟+胡金龍補刀 猛獅開季4連勝逼近隊史

中職／盼外界收起負評 林岳平對林佳緯有期待

中職／要讓林佳緯從最底層學習 林岳平談升一軍評估關鍵

中職／林益全仍有一軍出賽機會但很少 餅總：這已經不是議題

相關新聞

中職／悍將FA韓籍三本柱超開心 李珠珢太激烈喊到咳出血絲

富邦悍將隊今天在新莊球場再戰中信兄弟隊，湧進爆滿11600人觀戰，Fubon Angels啦啦隊「韓籍三本柱」李珠珢、李...

中職／林岱安超前轟+胡金龍補刀 猛獅開季4連勝逼近隊史

統一獅隊林岱安的本季首轟也是一發超前陽春砲，加上「代打之神」胡金龍補刀，幫助獅隊以5：2擊敗樂天桃猿隊，豪取開季4連勝，...

中職／外野區改用台北大巨蛋座椅 新莊球場開季人氣史上最高

富邦悍將隊新莊主場開季人氣超旺，今天再戰中信兄弟隊確定爆滿，2連戰一共吸引22419人進場，富邦育樂總經理陳昭如說：「很...

中職／戰斧、冰球到魚雷 曾豪駒談球棒變革：重點要擊到球

「魚雷球棒」在大聯盟引起風潮，這個流行也吹到中華職棒，不少球員、教練討論是否適合採用，樂天桃猿隊首席兼打擊教練曾豪駒評估...

中職／笑說打籃球是愚人節笑話 王建民在洋基限制不只如此

王建民所屬經紀公司展逸國際前天在社群發文，宣布他將進軍籃球界，而且要參加世壯運籃球賽，但球迷都沒被騙到，王建民今天在新莊...

中職／轉隊首戰很開心 陳子豪：守備緊張畢竟不是我強項

中職味全龍隊新兵陳子豪昨天是轉隊後首戰，他今天表示，昨天因風勢大，在守備時比較緊張，「畢竟不是我的強項。」不過終於等到轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。