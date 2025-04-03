中職／悍將FA韓籍三本柱超開心 李珠珢太激烈喊到咳出血絲

富邦悍將隊今天在新莊球場再戰中信兄弟隊，湧進爆滿11600人觀戰，Fubon Angels啦啦隊「韓籍三本柱」李珠珢、李雅英、南珉貞人氣超旺，連續兩天亮相，成為內野看台最大焦點，李珠珢喊到咳出血絲，但充分感受球迷熱情，慢慢放鬆緩解緊張心情。

今天悍將、兄弟之戰進行到一半，3人利用休息時間接受媒體聯訪，悍將吉祥物Frankie剛好從一旁經過，讓李珠珢露出開心笑容，她說：「Frankie很可愛，很喜歡他。」

李珠珢表示，昨天首戰喊得太激烈，結果咳出血絲，比賽結束後放鬆不少，消除很多壓力。

李雅英、南珉禎用「珠珢寶寶」形容李珠珢，把她當成小朋友；李雅英說，李珠珢的嗓子有點過度用力，球隊贏球讓大家心情特別好，都很興奮、有點玩開了。