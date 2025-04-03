中職／林岱安超前轟+胡金龍補刀 猛獅開季4連勝逼近隊史

統一獅隊林岱安的本季首轟也是一發超前陽春砲，加上「代打之神」胡金龍補刀，幫助獅隊以5：2擊敗樂天桃猿隊，豪取開季4連勝，距離去年創下的隊史紀錄只差1步追平。

獅隊昨天面對3：3平手，8局下胡金龍代打敲出2分打點超前安贏下比賽，今天又是1：1平手僵局進入8局下，捕手林岱安從莊昕諺手中敲出一發左外野陽春砲，再次超前比數。

林岱安今天意外出賽，1局上先發捕手陳重羽因為搶接界外飛球，與三壘手潘傑楷相撞導致下巴受傷，提前退場，林岱安因此替補上場，前2打席無安打的他在8局下當英雄。

開季至今每次代打都建功的胡金龍也在8局下補刀，林岱安開轟後陳重廷敲安、邱智呈保送，胡金龍此時上場代打成功敲安，送回1分打點，個人開季3場出賽都是代打，3打席敲回3支安打、6分打點。

陳傑憲則是在胡金龍之後敲出滾地球造成失誤，為獅隊再添1分，2出局後陳傑憲盜上二壘，把握潘傑楷的穿越安打，陳傑憲衝回本壘跑回該局第4分。

獅隊今天前6局完全被猿隊黃子鵬壓制，雖然敲出3支安打，但僅攻佔得點圈1次，直到7局下才展現反撲，陳傑憲敲出右外野的二壘安打，2出局後林子豪適時一擊敲回追平一壘安打，黃子鵬最終投完7局被敲5支安打，丟掉1分無關勝敗。

獅隊先發投手胡智爲本季初登板，以70球投完4局退場，被敲4支安打沒有失分，中繼的姚杰宏2局丟掉1分；猿隊在9局上代打的林政華敲出個人生涯首轟，陽春砲的苦主是黃竣彥。