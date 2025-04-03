中職／獅迷歸巢！台南9035人超越開幕寫新高

清明、兒童連假效應，台南棒球場今天湧進9035名球迷觀戰，主隊統一獅隊與樂天桃猿隊之戰，進場人數超越台南開幕戰寫下本季台南球場新高，在去年球季也可排到第四名。

獅隊在3月30日的台南主場開幕戰8177人開出不錯票房，昨天在連假前夕也吸引6024人進場，今天更突破9000人關卡，台南主場滿場最多也僅1萬人。

今天的9035人進場，球團推估與今天開始的連假假期有關，預售就已經有不錯的銷售狀況，放在去年球季也僅次於潘威倫引退賽（10000人）、高國慶引退（9668人）、上半季封王（9165）三個大日子。