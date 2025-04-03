中職／先請教練指導二縫線握球 賈永婕開心完成悍將開球任務
富邦悍將隊今天在新莊球場再戰中信兄弟隊，台北101董事長賈永婕應邀擔任開球貴賓，直接站上投手丘，和扛起蹲捕任務的張育成搭檔，順利完成任務，接受滿場球迷的歡呼。
賈永婕穿上印有「賈董」的球衣亮相，背號當然就是101號，球出手後經過一個彈跳，張育成穩穩接住，她笑說：「有練過，星期一到室內棒球場請教練指導，如何握在二縫線上。」
賈永婕表示，站上投手丘時，腦筋一片空白，有沒有乖乖掌握二縫線，真的忘記了。
她說，本來就很喜歡看棒球，去年世界12強棒球賽在東京巨蛋看到中華隊奪冠，覺得很感動，明年經典賽也會到場為中華隊加油。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言