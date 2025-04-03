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中職／先請教練指導二縫線握球 賈永婕開心完成悍將開球任務

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
台北101董事長賈永婕擔任富邦悍將隊開球貴賓。記者余承翰／攝影
台北101董事長賈永婕擔任富邦悍將隊開球貴賓。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今天在新莊球場再戰中信兄弟隊，台北101董事長賈永婕應邀擔任開球貴賓，直接站上投手丘，和扛起蹲捕任務的張育成搭檔，順利完成任務，接受滿場球迷的歡呼。

賈永婕穿上印有「賈董」的球衣亮相，背號當然就是101號，球出手後經過一個彈跳，張育成穩穩接住，她笑說：「有練過，星期一到室內棒球場請教練指導，如何握在二縫線上。」

賈永婕表示，站上投手丘時，腦筋一片空白，有沒有乖乖掌握二縫線，真的忘記了。

她說，本來就很喜歡看棒球，去年世界12強棒球賽在東京巨蛋看到中華隊奪冠，覺得很感動，明年經典賽也會到場為中華隊加油。

台北101董事長賈永婕擔任富邦悍將隊開球貴賓。記者余承翰／攝影
台北101董事長賈永婕擔任富邦悍將隊開球貴賓。記者余承翰／攝影

中華隊 張育成 棒球

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